«التضامن»: مشروع «سترة» ساهم في تحسين بيئة السكن لـ 5 آلاف أسرة

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، والأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، الأمين العام لمؤسسة الوليد الإنسانية، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية للتخطيط، نائباً عن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء محمود ناصر، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، نائبا عن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة مصر الخير، ومؤسسة الوليد الإنسانية، لتنفيذ المرحلة السادسة من مشروع سترة، والذي يشمل بناء وترميم وتسقيف 1000 منزل للأسر الأولى بالرعاية، بالتعاون مع وزارات التضامن والإسكان والتنمية المحلية.

مشروع سترة

من جانبها قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع سترة ساهم في تحسين البيئة السكن لأكثر من 5000 أسرة، من خلال بناء وإحلال وتجديد 5000 منزل حتى الآن، كما ساهم في توفير الآلاف من فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي استجابة حقيقة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والمناطق الريفية الفقيرة وكفالة حقوقها وسد احتياجاتها الأساسية كحق من حقوقها وليس منة من أحد.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه الكامل وتوجياتها بتحفيز مؤسسات المجتمع المدني، وإعلان عام 2022 عاما للمجتمع المدني، إيمانا وتقديرا لأهميته ودوره في إطار الجمهورية الجديدة والتي نعمل على رسم ملامحها من خلال برامج ومشروعات تركز على بناء الإنسان وبناء الأوطان، موضحة أن الفترة المقبلة تشهد توسيع دور المجتمع المدني والقطاع الخاص باعتبارهم شريكا في عملية التنمية.

الملقتى يعكس مدى الترابط والتراحم بين أبناء الوطن

وأضافت «القباج» أنها تفخر وتسعد بالمشاركة في مشروع سترة، هذا الحدث والملتقي الإنساني الذي يهتم بالإنسان أيا كان جنسه ونوعه ووطنه، ويعكس مدى الترابط والتراحم بين أبناء الوطن العربي ويجسد معاني الإنسانية والعطاء.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه يسعدها العمل مع أكبر قطبين للعمل الأهلي في الوطن العربي، وهما مؤسسة الوليد الإنسانية التي بدأت عام 1980، وحققت أثرا كبيرا، وساهمت في تغيير حياه عشرات الملايين ليس في مصر فقط، ولكن في العديد من الدول العربية والإفريقية، ومؤسسة مصر الخير التي ولدت من رحم تنموي أصيل وكبرت وأصبحت كيانا عملاقا ونموذجا للفكر الاقتصادي البناء والعمل الاجتماعي، ومثالا للإخلاص والتفاني في بناء الأوطان وخدمة الإنسان في شتى صوره.

وأشارت وزيرة التضامن إلى أن مؤسسة مصر الخير شريك أساسي وهام في تنفيذ كافة المبادرات التي تنفذها الدولة والبرامج في كافه الميادين، ليس في مجال البرامج الاجتماعية والمساعدات الإنسانية، ولكن أيضا في مجال الإسكان وتمكين ذوي الهمم والتعليم والصحة والبحث العلمي.

وأوضحت أن مشروع سترة يجسد معاني الترابط والوحدة بين أبناء الوطن، في قضية إنسانية هامة، موضحة أنه يتم تنفيذ المشروع تحت مظلة المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتحسين جودة الحياة للمواطنين المصريين والذين لا نرضى لهم إلا الحياة الكريمة وتوفير السكن الكريم لهم كحق من حقوق الإنسان، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويعتبر توفير سكن كريم للمواطنين أحد عناصرها.

مشروع حياة كريمة

وأوضحت أن الحكومة تنفذ حاليا مشروع حياة كريمة، بإجراء تدخلات في نحو 4500 قرية لتحسين حياة نحو 58 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه، مشددة على أهمية التعاون والتكاتف لإنجاح هذه المبادرة التي تعد المبادرة الأهم في تاريخ مصر ومن أهم المبادرات على مستوى العالم.

وقالت إن وزارة التضامن الاجتماعي لا تعمل بمفردها، حيث أن المجتمع المدني يعتبر جناحها الثاني في ميدان العمل الوطني، حيث تعمل مع المجتمع المدني كرقيب وشريك في نفس الوقت، موضحة أن الشراكة لا تتوقف عند توفير سكن كريم ولكن تمتد لتحسين الظروف المعيشية لمحدودي الدخل من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأشارت إلى إيمان الدولة بأهمية العمل المشترك والتعاون مع كافة القطاعات، لأن العمل في جزر منعزلة مضيعة للوقت وخيانة للوطن والشعب، ولا سبيل للعمل والإنتاج إلا بالتعاون وإنكار الذات.

التعاون بين مصر الخير والوليد للإنسانية

وأشاد الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، بمشروع سترة والتعاون مع مؤسسة الوليد الإنسانية لتنفيذ هذه المشروع، موضحا أن أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، مضيفاً أنه لو كثر يكون أشد حبا لله تعالى.

وقال جمعة: «نرحب بمشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج التي نسير تحت رايتها بقيادة حكيمة قادرة بها، هذا الجهد الذي ندعو الله تعالى أن ينفع البلاد والعباد بمجهوداتها وآمالها، ورحب بكل مودة واعتزاز ترحيبا من القلب للقلب بالأميرة لمياء بنت ماجد آل سعود، وبالضيوف الكرام من الإمارات ومصر واليمن».

كما وجه رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، التحية لوزيري التنمية المحلية والإسكان، مؤكداً أن البلاد تنطلق انطلاقة قوية ونرجو الله لها التمام.

وأشار إلى أن مشروع سترة يستهدف 10 آلاف منزل، موضحا أنه لم يكن يصدق في البداية أنه يمكن تحقيق الحلم، قائلا «كان حلما تحقق وزاد في تحققه حتى وصلنا بمنتصف الطريق»، موضحا أن المشروع يشمل 299 قرية في 20 محافظة.