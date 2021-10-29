«صباح الخير يا مصر» يعرض تقريرا عن تحسين الخدمات الأساسية لـ %57 من المصريين

تسعى مبادرة حياة كريمة إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف محافظات الجمهورية، حيث رصدت الحكومة ميزانية كبيرة لتطوير الخدمات الأساسية من صرف صحي وتوصيل مياه وتطوير منازل وإنشاء وتطوير مدارس خلال العام المالي الحالي.

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «حياة كريمة.. تحسين الخدمات الأساسية لـ%57 من المصريين».

نقلة نوعية للريف المصري

ونجحت المبادرة الرئاسية في إحداث نقلة نوعية للريف المصري كما عملت منذ اليوم الأول على تحسين حياة المواطن في الريف المصري واستطاعت تطوير الخدمات الأساسية خلال المرحلة الأولى في 375 قرية والتي بدأت منذ يوليو 2019 حيث ركزت على أفقر القرى.

فرص عمل كثيرة واستثمار في التعليم

كما وفرت العديد من فرص العمل واستثمرت في التعليم وعملت على تطوير وإنشاء العديد من المدارس في مختلف القرى بمحافظات الجمهورية.

تنمية 4658 قرية بإجمالي 175 مركزا

وتهدف مبادرة حياة كريمة إلى تنمية 4658 قرية بإجمالي 175 مركزا على مستوى محافظات مصر والتي تمثل 57% من إجمالي سكان مصر وبتكلفة تقديرية تبلغ نحو 700 مليار جنيه قابلة للزيادة وتستهدف عمل تنمية شاملة من النواحي كافة؛ سواء على مستوى المرافق والخدمات أو على مستوى تنمية الإنسان.