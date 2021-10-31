محافظ البحيرة: مجمع فرهاش يضم 140 وحدة سكنية بتكلفة 271 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كل القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تتجاوز الآفاق نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين.

تطورات قطاع الإسكان

وأشار محافظ البحيرة إلى أن قطاع الإسكان شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، حيث تم إنشاء 7992 وحدة سكنية جديدة بنطاق المحافظة، موزعة على 4 مراحل بتكلفة إجمالية مليار و48 مليون جنيه.

إنشاء مجمع فرهاش

وأشار «آمنة» إلى إنشاء المجمع السكني الحرفي بفرهاش بمركز حوش عيسى تحت شعار «ورشتك جنب بيتك»، وهو المجمع الأول من نوعه بمصر، ويطبق اتجاهات الدولة في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب من خلال إقامة تجمعات منتجة.

وذكر أن المجمع عبارة عن (140 وحدة سكنية - 14 وحدة إدارية - 73 ورشة صناعية - 110 محل تجاري- 6 مبان خدمية - 6 مخازن)

يذكر أن المجمع يقام علي مساحة 13 فدانا، وتبلغ تكلفته الإجمالية 271 مليون جنيه، حيث تبلغ تكلفة الإنشاءات 200 مليون جنيه، وتكلفة الترفيق 71 مليون جنيه من المحافظة.

تنفيذ المجمع السكني

يشار إلى أن المجمع السكني الحرفي من تنفيذ الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بوزارة الإسكان، طبقا للبروتوكول الموقع مع المحافظة لتوفير المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب، خاصة المشروعات الحرفية، وفقا للمعايير المحددة للأنشطة والتي تتمثل في ورش للنجارة والحدادة والزجاج والملابس والغزل والنسيج والأنشطة غير الملوثة للبيئة.

ويعد المجمع تطبيقا لاتجاهات وخطط الدولة المستقبلية في توفير السكن والخدمات وفرص العمل المناسبة للشباب، من خلال إقامة تجمعات منتجة تحقق الاستفادة الكاملة من المصادر الطبيعية والمقومات المتاحة بكل إقليم.