نادين نسيب نجيم عن سر جمالها: «بوتوكس وفيلر و5 نصائح»

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن سر جمالها ونضارة بشرتها طوال الوقت، وعدة أمور خاصة بها وبأعمالها الفنية، في ندوة خاصة بها على هامش فعاليات «ايفنت سوشياليستا» للموضة والأزياء.

نادين نسيب نجيم تكشف مفاجأة عن سر جمالها

وفي مفاجأة غير متوقعة كشفت نادين نسيب نجيم عن سر جمالها وقالت، إنها تعتمد على البوتوكس والفيلر، موجهة نصائحها للجمهور: «الإنسان لازم يكون قوي ونظيف من جواه ونفسيته حلوة ومافيش عنده نميمة وحقد وغيره لأن ده بيظهر على وشه أكيد».

وتابعت نادين: «طبعا الفضل الكبير لربنا هو اللى بيعطينا نعمة الجمال ما بنقدر نختار بس بنقدر نحسن من حالنا ونشوف ايه بيليق علينا، وكل واحدة بتطلع حلوة بالشكل اللي بتكون عليه وكلنا عندنا ديفوهات».

وأضافت نادين «فيه كتير بنات حلوة بس مش كل الناس بتقدر تدخل القلب، ونقول الانسان ده قريب لقلبنا، وطبعا مش هقعد أقول لكم بشرب مايه وباكل كذا وكذا، لا هو بوتوكس وفيلرز، اتشجعوا واعملوا وظبطوا حالكم».

وأكدت نادين، أن الإنسان عندما يتقدم في العمر من الطبيعي أن تظهر عليه علامات الكبر، فلابد وأن يذهب للطبيب ويعالج هذا الأمر ولست ضد عمليات التجميل بالعكس فعلى المرأة أن تهتم بنفسها وبشكلها وتعالج كل ما يمكن علاجه.

مسلسل صالون زهرة

يذكر أن الفنانة نادين نجيم، كانت قد قدمت مؤخرا مسلسل «صالون زهرة» والتى شاركت فيه بجانب معتصم النهار وطونى عيسي ورشا بلال وعدد من الفنانين وتمكن المسلسل من تحقيق نجاح كبير.