ضبط 4 تجار مخدرات بمحيط دار أيتام في أكتوبر

تمكنت الأجهزة الأمنية في أكتوبر بمحافظة الجيزة، من ضبط 4 تجار مخدرات بمحيط دار رعاية للأيتام، بحوزتهم هيروين وأسلحة.

وجاء ذلك خلال حملة مداهمات للبؤر الإجرامية، لقطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة لمكافحة الاتجار في المواد المخدرة، وخاصة بمحيط دور رعاية الأيتام في دائرتي قسمى شرطة أول وثان أكتوبر.

نتائج المداهمات.. ضبط 4 تجار مخدرات

ووفق بيان، أصدرته وزارة الداخلية، اليو الأحد، أن المداهمات أسفرت، عن ضبط 4 أشخاص، لهم معلومات جنائية، بحوزتهم 3 بنادق خرطوش، و3 فرود محلية، وعدد من الطلقات النارية، وكمية من مخدري الهيروين والحشيش ومبلغ مالي، و5 هواتف محمول وسيارة.

المتهمون يكشفون عن خدعتهم للشرطة

واقتادت أجهزة الأمن المتهمين إلى جهة جهة أمنية وتم استجوابهم وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة بجميع أنواعها، وأنهم يقومون ببيع الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة على الزبائن منذ عدة أشهر، لافتين إلى أنهم كانوا يراقبون الدوريات الأمنية عندما تمر من محيط المكان وعندها كانوا يختفون من أمامها ويظهرون بعدها لمعاودة ممارسة نشاطهم في تجارة المخدرات.

وأضاف المتهمون، أن الأسلحة النارية بغرض الدفاع في حالة دخولهم في مشاجرات مع أحد من الزبائن أو تجار مخدرات آخرين.

تحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة، التي قررت إرسال الأسلحة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها وبيان حالتها الفنية.