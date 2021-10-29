المشدد 6 سنوات لصاحب محل: اتمسك بـ 139 تذكرة هيروين

قضت محكمة شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بمعاقبة صاحب محل بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية 100 ألف جنيه؛ لإدانته بحيازة مخدر الهيروين بقصد الاتجار فيه، فضلا عن كمية من مخدر « MDMB-4en-Pinace» بغير تصريح، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه، متلبسا، بحيازة المواد المخدرة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد مسعد أحمد، وعضوية المستشارين محمد خيري عبدالسلام، ومحمد منير الجوهري، وأمانة سر يوسف زهدي، وبهاء طنطاوي.

مخدرالـ « MDMB-4en-Pinace»

وأكدت التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية 3353 لسنة 2021 جنايات الشرابية، أن المتهم «شهاب.س»، 21 عامًا، صاحب محل، أحرز بقصد الاتجار جوهرًا مخدرًا «الهيروين»، ومخدر «MDMB-4en-Pinace» في غير الأحوال المصرح بها قانونيًا.

المتهم يعترف

واستمعت النيابة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ضابط برتبة نقيب يعمل معاونا لمباحث شرطة الشرابية، وقال في محضر التحريات الذي سطره، إنه نفاذًا لإذن النيابة العامة توجه إلى حيث أيقن تواجد المتهم، وتمكن من القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 118 لفافة لجوهر مخدر، فضلا عن 21 لفافة من مخدر الهيروين، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

تقرير المعمل الكيماوي

وأوضح تقرير المعمل الكيماوي، أن 21 لفافة تحوي مسحوق بيج اللون ثبت أنها للهيروين المدرج بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات ووزنه 10 جرامات، و118 كيسًا بداخلها أجزاء نباتية بنية اللون، وبالتحليل والفحص ثبت أنهم لمادة «MDMB-4en-Pinace» أحد مشتقات مجموعة «lndazol carboxamide» المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات ووزنه 50 جراما.