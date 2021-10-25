ضبط شخصين بالإسماعيلية لحيازة سلاح ناري و«هيروين»

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية، من ضبط شخصين، بحوزتهما سلاحًا ناريًا وكمية من مخدر الهيروين؛ بقصد الاتجار.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون وتجار المواد المخدرة وحائزي الأسلحة والذخائر غير المُرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، قيام شخصين «عامل وسائق – لأحدهما معلومات جنائية»، بالاتجار في المواد المخدرة، مُتخذين من دائرة مركز شرطة التل الكبير مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

محتوى المضبوطات

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما «بدون رخصتى تسيير وقيادة»، وبحوزتهما «كمية من مخدر الهيروين وزنت 2,5 كيلو جرام - فرد محلى وعدد من الطلقات من ذات العيار – مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة».

اعترافات المتهمين

وبمواجهة المتهمين، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح؛ بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهواتف للاتصال بعملائهما والسيارة لترويج المواد المخدرة.