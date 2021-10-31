5 جنيهات للكيلو.. إزاي تنقل عفشك بالقطار من محافظة لأخرى؟

الانتقال للعيش في القاهرة أو غيرها من المحافظات أمر قد يكون مرهق لدى البعض نتيجة تحطم بعض الأساس، فضلا عن الأسعار التي تتم بها عملية النقل والشحن، وعليه وفرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خدمة للمواطنين تمكنهم من نقل العفش بالقطار، إذ تلتزم الهيئة بالقيام بنقل الأغراض والمنقولات للعميل من محطة القيام إلى محطة الوصول مع إتاحة توفير سيارات وعمال للنقل من المحطة إلى وجهة العميل وضمان سلامة المنقولات.

نقل عفش بالقطار

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، تستعرض الأوراق المطلوبة وتكلفة نقل العفش بالقطار، وفقا لبوابة مصر لجميع الخدمات الحكومية «دليل الخدمات العامة».

المستندات المطلوبة لنقل عفش بالقطار

- تقديم صورة من البطاقة الشخصية.

- تقديم مستند الملكية المتاح.

- تقديم قائمة بالمنقولات موقع عليها من العميل.

- يجب دفع الرسوم المقررة.

شروط الحصول على خدمة نقل عفش بالقطار

- تقديم ما يدل على ملكية المنقولات.

- تقديم بطاقة سارية.

إجراءات طالب خدمة نقل عفش بالقطار

- أولا يجب التوجه للإدارة المختصة بنقل عفش بالقطار ومن ثم تخليص الإجراءات المطلوبة.

- ثانيا يجب التوجه للخزينة لدفع الرسوم المقررة.

إجراءات الجهة المقدمة لخدمة نقل عفش بالقطار

- استلام المستندات المقررة من المواطن الراغب في الحصول على الخدمة.

- تقوم بإصدار أمر دفع الرسوم للحصول على الخدمة.

رسوم الحصول على خدمة نقل العفش بالقطار

يتم دفع 5 جنيهات للكيلو الواحد.

موعد نقل العفش بالقطار

وأخيرا يتم إصدار القرار والموافقة بعد 10 أيام من تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقرره لنقل عفش بالقطار.

نقل الحيوانات بالقطار

كما تسمح هيئة السكك الحديدية، بنقل الحيوانات الأليفة مع الركاب بالعربات «النوم والمكيفة والمطورة والمميزة» ووضعها في غرفة العفش، أما إذا كانت حيوانات غير أليفة، فيتم تسليمها لشرطة القطار إن وجدت بأول محطة بها نقطة شرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحبها.