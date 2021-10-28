السكة الحديد تكشف موعد تشغيل بوابات إلكترونية بالمحطات لمواجهة «التزويغ»

كشف المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن موعد تشغيل بوابات إلكترونية بالمحطات، لمواجهة التزويغ من دفع قيمة تذكرة القطارات، قائلا: «سيتم البدء في تشغيل البوابات الإلكترونية لمنع التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات في محطة الجيزة، خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما ركب كثير منها داخل المحطة».

وأشار «أبو المكارم» إلى أن الهدف من تركيب هذه البوابات، إحكام السيطرة، وعدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة.

أبو المكارم: البوابات الإلكترونية تمنع التهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات

وقال رئيس هيئة السكة الحديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن البوابات الإلكترونية ستعمل على التصدي لأي راكب يتهرب من دفع قيمة تذكرة القطارات؛ إذ ستركب بالمحطات الرئيسية، ومنها مصر برمسيس، والجيزة، وسيدي جابر، والإسكندرية، لمحاصرة المتهربين من دفع قيمة تذكرة القطارات.

وأوضح المهندس مصطفى أبو المكارم، أن الهيئة تنفذ خططا شاملة لتحديث منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات والاتصالات ووحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات، وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا، وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيراتها، وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

غرامات فورية للمخالفين

ونوه «أبو المكارم» إلى أن هيئة السكة الحديد، حددت غرامات فورية تطبق على المخالفين لتعليمات الهيئة، و«المزوغين» من دفع قيمة تذكرة القطارات، وهي 50 جنيها للقطارات الروسية، و40 غرامة القطارات الـVIP، و30 حال استقلال القطارات المكيفة والإسباني والفرنساوي، و20 جنيها حال استقلال القطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة»، و15 غرامة حال استقلال قطارات الضواحي، مؤكدا أنها تحصل بشكل فوري، إضافة إلى دفع قيمة التذكرة.