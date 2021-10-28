خطة «السكة الحديد» لمواجهة الأمطار.. 10 غرف عمليات وفرق طوارئ

أنهت هيئة السكة الحديد، جميع استعداداتها النهائية، لاستقبال موسم الشتاء ومواجهة الأمطار والسيول، لعدم تأثر حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري.

وذكرت الهيئة، أنها وضعت خطة محكمة لمواجهة تساقط الأمطار بغزارة، تتضمن تشكيل فرق صيانة وطوارئ وانتشارها على المحطات، وتفعيل غرفة الطوارئ الرئيسية بمحطة مصر فى منطقة رمسيس، إضافة إلى 10 غرف عمليات فى المحطات الرئيسية والمركزية في المحافظات.

السكة الحديد: جاهزون لموسم الأمطار لعدم تعطل حركة القطارات

وكشف المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن خطة الهيئة لمواجهة موسم الأمطار، لعدم تأثر حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدة على الوجهين القبلى والبحري، ومنها متابعة النشرات الجوية باستمرار، والتنبيه على قائدي القطارات بتخفيض السرعات أثناء تساقط الأمطار بغزارة، إضافة إلى عدم توقف حركة القطارات.

وأوضح أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بمحطة مصر برمسيس، متصلة بغرف عمليات موزعة على المناطق الرئيسية في وسط وغرب الدلتا، ومحافظات الوجه القبلي، وهي الإسكندرية وطنطا والمنصورة والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والشرقية.

«أبو المكارم»: لدينا خطة لمواجهة الأمطار.. ولن نوقف الرحلات

وقال «أبو المكارم»، في تصريحات لـ«الوطن»، إن السكة الحديد لها خطوط اتصال مباشر مع هيئة الأرصاد الجوية لمنحها المعلومات أولا بأول عن المناطق المتوقع أن تتساقط عليها الأمطار بشدة، وذلك لخفض سرعة القطارات خاصة على خطوط المناطق المفتوحة.

وأشار إلى أنه لخفض سرعة القطارات يراعى قواعد التشغيل وعدم تعطل الركاب لفترة زمنية طويلة، منوها بأن جميع قطارات السكة الحديد تخضع لصيانات دورية، قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين.

خطوط اتصال مباشرة مع الأرصاد الجوية لمنحنا المعلومات أول بأول عن الأمطار

وأضاف رئيس السكة الحديد، أنه بالتزامن مع تطبيق خطة مواجهة الأمطار والسيول، سيتم مواصلة تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات وتطهير المحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.