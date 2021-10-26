السكة الحديد: لا إلغاء لأي رحلات تزامنا مع تحديث نظم كهربة الإشارات

كشف المهندس مصطفي أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، عن حقيقة إلغاء بعض الرحلات على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، تزامنا مع تحديث نظم كهربة الإشارات، إضافة للبدء في فك ارتباط برج الشمال والمتحكم في حركة القطارات داخل محطة مصر برمسيس، قائلا: «لا يوجد أي إلغاء للرحلات وجميع رحلات القطارات منتظمة وأعمال التطوير مستمرة»، موضحا أن الهيئة لديها خطة شاملة تقوم بتنفيذها لتطوير منظوماها الأساسية، لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين، وتقليل حوادث القطارات.

أبو المكارم: لا إلغاء لأي رحلات على خطوط السكة الحديد بسبب تحديث نظم كهربة الإشارات

وقال أبو المكارم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن أعمال تطوير منظومة السكة الحديد، تسير بصورة منتظمة، وإن الهيئة تقوم بتنفيذ خطة شاملة للتطوير والتحديث، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على التأخيرات اليومية.

أبو المكارم: أعمال تطوير منظومة السكة الحديد مستمرة

وأوضح رئيس هيئة السكة الحديد، بأن حركة مسير القطارات منتظمة على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، منذ صباح اليوم، منوها إلى أن السكة الحديد لم ترصد أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، منوها إلى أن هناك إجراءات صارمة تتم داخل المحطات وعربات القطارات للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

أبو المكارم: ننفذ إجراءات صارمة بمحطات وقطارات السكة الحديد لمواجهة كورونا

وأشار أبو المكارم، إلى أن السكة الحديد، لن تسمح باستقلال أي راكب القطارات دون دفع قيمة التذكرة، وسيتم تغريم أي راكب غرامة فورية تصل إلى 50 جنيها حال استقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.