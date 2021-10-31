وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي.. اعرف الشروط المطلوبة

يحرص الكثير من خريجي الكليات على البحث عن وظائف شاغرة في الكثير من المؤسسات المختلفة، وتعد البنوك من أكثر تلك الأماكن التي يحرص خريجو كليات التجارة على إيجاد فرص عمل بها، وأعلن بنك أبو ظبي الإسلامي عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن حاجته لوظائف شاغرة، للعمل في فروع البنك العاملة في مصر، لخريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الإسلامي، والشروط المطلوبة للتقدم للوظائف وخطوات التقديم، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف بنك أبو ظبي الإسلامي

- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عال.

- أن يصل الحد الأدنى من الخبرة لراغب الحصول على الوظائف إلى 9 سنوات من الخبرة، يفضل أن تكون في إدارة المحافظ وتطوير المنتجات والمبيعات وإدارة الشراكة.

- أن يكون لديه خبرة في التكنولوجيا الرقمية.

- أن يكون لديه مهارات تفاوض قوية.

- أن يكون لديه مهارات اتصال عالية.

- أن يكون على مستوى عال من الحساب لتقييم المعلومات المالية الإحصائية المعقدة.

- أن يكون لديه حس المبادرة والاستباقية.

- أن يكون لديه معرفة كافية بالقروض والمنتجات والخدمات.

- أن يكون لديه خبرة في أنظمة مكافحة غسيل الأموال والامتثال.

- أن يكون لديه مهارة الاتصال الفعال.

- أن يكون قادر على العمل تحت الضغط.

- أن يكون لديه اللغة الإنجليزية ممتازة.

وعلى الراغبين في التقدم لوظائف بنك أبو ظبي الإسلامي، إرسال السيرة الذاتية الخاصة به عبر الحساب الرسمي للبنك على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، من خلال الدخول للموقع الرسمي لبنك أبو ظبي الغسلامي والدخول على اللينك الخاص بالصفحة الرسمية للبنك على موقع التوظيف وإرسال السيرة الذاتية مباشرة.