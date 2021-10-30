لو عايز تشتغل في بنك.. وظائف شاغرة في بنك أبو ظبي لتلك الفئة

أعلن بنك أبو ظبي الأول، عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، عن وظائف شاغرة، للعمل في فروع البنك العاملة في مصر، في وظيفة مراقب ائتمان، وجاء ذلك في إطار حرص البنوك على توفير فرص عمل للشباب من خريجي كليات التجارة وما يعادلها من شهادات.

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك أبو ظبي الأول، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على دبلوم معادل في المالية أو المحاسبة أو الاقتصاد أو التجارة أو أي تخصص ذي صلة.

- الحد الأدنى 5 سنوات مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في وظيفة إدارة الائتمان والوثائق القانونية داخل مؤسسة مالية، ويفضل أن يكون ذلك مع خبرة دولية عبر البنوك متعددة الجنسيات، وخبرة واسعة والمشاركة في عملية الموافقة على الائتمان.

- أن يكون لديه مهارات ابتكارية وتحليلية ممتازة.

- أن يكون لديه اتصالات ممتازة ومهارات التعامل مع الآخرين.

- أن يكون لديه خبرة ومعرفة قوية في وظائف إدارة الائتمان والوثائق القانونية.

- أن يكون لديه معرفة جيدة جدًا بالمنتجات المصرفية أو وظائف إدارة ائتمان الشركات.

- أن يكون على معرفة جيدة بالنظام المصرفي الأساسي للبنك وأي أنظمة أخرى مرتبطة به.

مسئوليات الوظائف

- استخراج مقالب البيانات من «GLCMS» لتسهيل فحوصات جودة البيانات.

- تحليل البيانات المحفوظة في «GLCMS» من خلال ضمان إعداد الحد وتفعيله بشكل صحيح في النظام بما يتماشى مع أنواع المنتجات المعتمدة والشروط والأحكام وهيكل الأسعار والرسوم وأي تعليمات خاصة أخرى.

- الاستخراج والمراجعة الدورية لمعدلات الفائدة على مستوى المجموعة ومستوى الحساب المطبقة في T24 لضمان الدقة مع شروط الموافقة.

- تسهيل عمليات ترميز الحد وأنشطة الصيانة على أساس CA / FOL.

- إصدار مذكرات تتعلق بصرف القرض أو الصيانة، واسترداد الرسوم، وتصنيف الحساب.

- مراجعة المستندات المقدمة في GLCMS وإخطار الفروع بالتناقضات.

- إجراء مراقبة دورية أو اختبار عينة للأنشطة والمحافظ المختلفة.

- الإبلاغ عن نتائج اختبار التحكم ومراقبتها ومتابعتها.

- احتياجات التعزيز المتضافرة لدعم المتطلبات الدولية والتعاون مع فريق مشروع ائتمان المجموعة وتقنية المعلومات في تحسينات النظام عند الاقتضاء.

- إعداد ومراجعة بطارية بيانات الاختبار وتنفيذ UATs لخدمة عملية ضمان الجودة الشاملة.

- المشاركة في العديد من الأنشطة المتعلقة بالتكامل الدولي بما في ذلك التدريبات على الملابس، والتجارب الوهمية، ونشر البذور، ومحاكاة الأعمال.

- إعداد تقارير CAD-International وأي تقرير آخر صادر عن الإدارة العليا.

- إعداد كتيبات نظام متعدد الأبعاد لفرق ومجموعات البلد CAD.

- مساعدة قادة الفريق في نقل جلسات تدريب أكاديمية CAD.

- مساعدة رؤساء المجموعات ورئيس CAD International عند الطلب.

- أصحاب المصلحة الرئيسيين.