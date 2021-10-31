نشوى مصطفى: ابنتي نجت من الموت والمتهمين تحرشوا بها وكانت مرعوبة

أكدت الفنانة نشوى مصطفى أن ابنتها مريم لم يصبها أي مكروه، بعدما تعرضت أمس للتحرش من خلال 3 رجال كانوا داخل سيارة نقل، وقاموا بعمل إشارة فعل فاضح بأصابعهم لها، وحاولت مريم الهروب منهم تصويرهم لإثبات الواقعة.

وقالت نشوى لـ «الوطن»، إنه بفضل الله والجهود الحكومة المصرية تم القبض على المتحرشين، وبمجرد أن علمت الخبر أخبرت ابنتها مريم، وشعرت بسعادة كبيرة، مؤكدة أنهم عائلة مسالمة ولا يريدون أذية أي شخص، ولكن لا يمكن السكوت عن الحق.

وأضافت نشوى، أنه لا يمكن لأي فتاة أن تسكت عن حقها، ويجب أن تدافع عنه مهما حدث، متابعة أن ابنتها مريم نجت من الموت، مشيرة إلى أنها كانت تخشى سقوط ابنتها من فوق الكوبري، أو تنقلب سيارتها بسبب الخوف الشديد من المتحرشين.​

نشوى مصطفي توضح تفاصيل تعرض ابنتها للتحرش

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرض ابنتها للتحرش من خلال كتابة منشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أرفقت به صورة السيارة وبداخلها المتهمين، وقالت فيه: «النهاردة بنتي أتعرضت للتحرش من العربية دي، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبري ناحية الهرم المنصورية».

وأضافت، «كلمتني وهى مفزوعة، قلت لها حاولي تصوريهم وعملوا لها إشارات زي ماهو في الصورة كده.. الحمد لله ربنا ستر وبنتي موقعتش من على الكوبري وهي مرعوبة من حجم العربية اللوري اللي بترهبها، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم».

التحريات تثبت واقعة التحرش بين ابنة نشوى مصطفى والمتحرشين

أشارت التحريات إلى أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية وتلاسن مع الفتاة، خلال السير على كوبري المنصورية، وبعدها تحرشوا بها عن طريق الإشارة إليها بفعل خادش للحياء بأصابع اليد، لافتة إلى أن المجني عليها تمكنت من تصويرهم بهاتفها وأرسلت الصورة إلى والدتها الفنانة نشوى مصطفى التي كشفت عن الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وبعدها تداول متابعوها الواقعة على نطاق واسع، ورصدت أجهزة الأمن المتهمين وألقت القبض عليهم بعد 7 ساعات من الحادث، بعد تحديد أماكن ترددهم ووجودهم، في منطقة البدرشين.