عقوبات تنتظر المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى.. الحبس والغرامة

حدد تعديل قانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسي الحالات التى تطبق بموجبها العقوبات الجديدة والتي شملت الحبس والغرامة.

عقوبة التحرش الجنسي

ووفقا للتعديلات التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتم نشرها في الجريدة الرسمية، فقد تضمنت تعديل بالمادة 306 مكررا «ب»، بأن جريمة التحرش الجنسي أصبحت جناية عقوبتها السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررًا «ب» قبل التعديل كان يعتبر جريمة التحرش الجنسي جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين.

ابنة نشوى مصطفى

ويشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى كانت قد أبلغت عن تعرض أبنتها للتحرش في الطريق العام بالجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي هذه الواقعة الذين قالوا إن الموضوع كان «خلافا مروريًا» بحسب زعمهم.

التعرض للغير في مكان عام

وشملت تعديلات قانون التحرش الجنسي ما يلي:

1- معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية.

استخدام التكنولوجيا في أعمال التحرش

2- جرّم القانون استخدام وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسي.

ملاحقة المجني عليه لارتكاب فعل التحرش

3- تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

4- يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

استخدام الوظيفة لأتيان فعل التحرش

5- إذا كان الجاني له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.