الداخلية تكشف تفاصيل واقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى

أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل، كشف فيه ملابسات واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى.

وقالت الوزارة في بيانها، إن منشورا تم تداوله على الصفحة الشخصية لإحدى المواطنات على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بشأن تعرض كريمتها حال قيادتها السيارة الخاصة بها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة للتحرش اللفظي من مستقلي إحدى سيارات النقل، ولدى تصويرها لهم قام أحدهم بالإشارة بأفعال خادشة للحياء.

وواصل البيان «بالفحص تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم (3 أشخاص) أمكن ضبطهم والسيارة المستخدمة وتبين أنها ملك نجل أحدهم، وبمواجهتهم قرروا أنهم حال سيرهم بمكان الواقعة فوجئوا بسيدة تجلس بجوار قائد سيارة أخرى تتعدى عليهم بالسب إثر خلاف حول أولوية المرور، وقامت بتصويرهم بهاتفها المحمول وتوعدتهم، فقام أحدهم بالإشارة لها بإشارات خادشة للحياء».

مصدر أمني: القبض على الـ3 متهمين

قال مصدر أمني لـ«الوطن»، قبل أن تصدر الداخلية بيانها الرسمي، إن الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تمكنت من القبض على المتهمين الـ3 في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى بمنطقة المنصورية في الهرم، عصر أمس السبت، وهم مالك السيارة 37 سنة، والسائق 27 سنة، وتباع 18 سنة.

وأوضح المصدر أن التحريات والبحث المستمر، مكّن أجهزة الأمن من تحديد هوية مالك السيارة التابعة لإحدى شركات توزيع المواد الغذائية، فضلا عن هوية مستقليها، حتى تمكنت من ضبطهم.

المتهمون: مكناش نقصد

وأنكر المتهمون الثلاثة بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، ارتكاب الواقعة، وأكدوا أن الأمر كان خلافا مروريا، وأنهم أشاروا لها بأصابعهم، كما ظهر بالفيديو المتداول، بعدما شاهدوها تصور السيارة بهاتفها.

وقال المتهمون الذين تجري مناقشاتهم تحت إشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إنهم يتبعون شركة توزيع مواد غذائية بالجيزة، وحدث خلاف مروري مع ابنة الفنانة، مؤكدين عدم علمهم بهويتها.