القصة الكاملة للتحرش بابنة نشوى مصطفى: تصوير وحركات خادشة للحياء

تباشر جهات التحقيق إجراءاتها مع المتهمين الـ3 في واقعة التحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى، على أحد الكباري بمنطقة المنصورية في الهرم، عصر أمس السبت، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء مدحت فارس، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، من القبض عليهم بعد 7 ساعات من الحادث، وبعد تحديد أماكن ترددهم ووجودهم، بمنطقة البدرشين، جنوبي الجيزة.

كوبري المنصورية

بداية هذه الواقعة، كشفتها الفنانة نشوى مصطفى، بمنشور لها على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أرفقت به صورة السيارة وبداخلها المتهمين، وقالت فيه: ( النهارده بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية، وكلمتنى وهى مفزوعة، قلت لها حاولى تصوريهم وعملوا لها إشارات زي ماهو فى الصورة كده.. الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم).

تحريات المباحث

وعلى الفور بدأت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فتحي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، في إجراء التحريات وجمع المعلومات حول الحادث، حيث تبين صحة الواقعة، وأن المتهمين كانوا يستقلون سيارة نقل بيضاء اللون، تتبع إحدى الشركات، وارتكب مستقلوها الواقعة.

تحديد وتتبع

وجرى تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وتبعية السيارة تمهيدا للاستعلام عنها وضبطها، حيث تبين أن السيارة مملوكة لأحد الأشخاص وتعمل في مجال توزيع المواد الغذائية بنطاق محافظة الجيزة، وآتت خطة البحث ثمارها أولآ بتحديد هوية وعنوان مالك السيارة، ثم خط سيرها، وبعد تحديد مكان تواجد السيارة وركابها، انطلقت قوة إلى مدينة البدرشين، حيث تمكن المقدم أحمد عكاشة، من ضبطهم.

المتهمون مالك السيارة وسائق وتباع

وتبين أن مرتكبي واقعة التحرش هم مالك السيارة 37 سنة، وسائقها 27 سنة، وثالثهم التباع العامل عليها، 18 سنة، وأكدوا خلال المناقشة الأولية، أنهم كانوا بمحل الواقعة وقت حدوثها، وأنهم يعملون في مجال توزيع المواد الغذائية بالجيزة.

خلاف مروري

وقال المتهمون، إن الواقعة لا تعدو كونها خلافا مروريا بينهم وبين ابنة الفنانة، بسبب أولوية المرور، وأنهم تعدوا عليها باداء حركات خادشة بعدما سبتهم، وشاهدوها وهي تصورهم بهاتفها المحمول، ثم ارتكبوا واقعة التحرش.. ولا تزال التحقيقات مستمرة مع المتهمين.