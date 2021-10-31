«ده كان خلاف مروري عادي، وهي السبب عشان شتمتنا».. تلك الكلمات ملخص اعتراف المتهمين بالتحرش بابنة الفنانة نشوى مصطفى أثناء سيرهم على أحد الكباري في المنصورية بالهرم، مبررين إشارة الفعل الفاضح التي أشهروها بأصابعهم للفتاة عندما شاهدوها تصورهم بهاتفها المحمول، بسبب الخلاف على أولوية المرور.

تهمة الفعل الفاضح

ونسبت النيابة العامة للمتهمين تهمة الفعل الفاضح وواجهتهم بتحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة، وكشفت تفاصيل التحرش بابنة نشوى مصطفى.

وأشارت التحريات إلى أن المتهمين دخلوا في مشادة كلامية وتلاسن مع الفتاة، خلال السير على كوبري المنصورية، وبعدها تحرشوا بها عن طريق الإشارة إليها بفعل خادش للحياء بأصابع اليد، لافتة إلى أن المجني عليها تمكنت من تصويرهم بهاتفها وأرسلت الصورة إلى والدتها الفنانة نشوى مصطفى التي كشفت عن الواقعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وبعدها تداول متابعوها الواقعة على نطاق واسع، ورصدت أجهزة الأمن المتهمين وألقت القبض عليهم بعد 7 ساعات من الحادث، بعد تحديد أماكن ترددهم ووجودهم، في منطقة البدرشين.

تفاصيل القبض على المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى

وكشف بيان صادر عن وزارة الداخلية تفاصيل القبض على المتهمين بالتحرش بابنة نشوى مصطفى، أنه تم تشكيل فريق بحث لتحديد هوية المتهمين وتبعية السيارة تمهيدا للاستعلام عنها وضبطها.

وتبين أن السيارة مملوكة لأحد الأشخاص وتعمل في مجال توزيع المواد الغذائية بنطاق محافظة الجيزة، وآتت خطة البحث ثمارها أولا بتحديد هوية وعنوان مالك السيارة، ثم خط سيرها، وبعد تحديد مكان تواجد السيارة وركابها، انطلقت قوة إلى مدينة البدرشين، وتمكن المقدم أحمد عكاشة، من ضبطهم.

ثلاثة أشخاص وراء الواقعة

كما تبين أن مرتكبي واقعة التحرش هم مالك السيارة 37 سنة، وسائقها 27 سنة، وثالثهم التباع العامل عليها، 18 سنة، وأكدوا خلال المناقشة الأولية، أنهم كانوا بمحل الواقعة وقت حدوثها، وأنهم يعملون في مجال توزيع المواد الغذائية بالجيزة.

نشوى مصطفى تروي تفاصيل الحادث

وكشفت الفنانة نشوى مصطفى، عن تفاصيل الحادث الذي تعرضت له ابنتها، في منشور على صفحتها الشخصية يموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «النهارده بنتى اتعرضت للتحرش من العربية دى، وفضل يزنقوا عليها واترهبت وهى سايقة على كوبرى ناحية الهرم المنصورية، وكلمتنى وهى مفزوعة، قلت لها حاولى تصوريهم وعملوا لها إشارات زي ماهو في الصورة كده.. الحمد لله ربنا ستر وبنتى موقعتش من على الكوبرى وهى مرعوبة من حجم العربية اللورى اللي بترهبها، حسبى الله ونعم الوكيل فيهم».