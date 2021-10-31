أشهر بيت أهلاوي في البحيرة يحتفل بعيد ميلاد الخطيب «صور»

ذاع صيت منزل أهلاوي يزينه اللون الأحمر، ولوجو النادي، حتى تحول لمزار لعدد كبير من المشجعين لالتقاط الصور التذكارية معه، حيث وصفه رئيس النادي الأهلي بأنه أشهر بيت في مصر، حسبما أفاد صاحبه «نادر سعيد» في قرية المجد بمركز الرحمانية بالبحيرة.

بداية الفكرة

والتقت «الوطن» بصاحب المنزل الذي أفاد أنه شرع في تنفيذه منذ عام 2019 وانتهى منه عام 2020 حيث صممه له عامل زملكاوي، مشيرا إلى أن العامل رفض تنفيذ الفكرة في بداية الأمر ولكن مع إصراره بدأ في التنفيذ.

عشق النادي الأهلي

وتابع «نادر» أن عشقه للنادي الأهلي دفعه لطلاء منزله باللون الأحمر حتى غرف المنزل من الداخل، مضيفا أنه كان يطمح في أن يكون لاعباً لكرة القدم إلا أنه لم يتمكن من ذلك، فقرر الارتباط بتلك اللعبة من خلال تعبيره عن حبه للنادي الأهلي.

أشهر منزل أهلاوي

وأضاف صاحب أشهر منزل أهلاوي في البحيرة أنه أول من قام بتنفيذ تلك الفكرة، حيث سعى بعض الأشخاص إلى تنفيذها بعدد من المحافظات بعد ذلك محاكاة له، مشيرًا إلى أنه لقى العديد من الانتقادات من أهالي قريته، حيث ذكر البعض أنه تقاضى أموالا لتنفيذ تلك الفكرة.

حبا في النادي ولا يتقاضى أموالا

ونفى المشجع الأهلاوي كل هذه الأقاويل، مضيفاً أنه نفذها حبًا في النادي، حيث ذكر أنه وأولاده يعشقون الأهلي، على الرغم من كون والده زملكاويا فأنه كان يشاهد معهم مباريات النادي الأهلي ويحثهم على تشجيعه.

لقاء مع قناة النادي الأهلي

وتابع «نادر» أنه أجرى عددا من اللقاءات التلفزيونية داخل منزله، مشيرا إلى أن أقربهم إلى قلبه لقاء قناة النادي الأهلي معه، مضيفا أن الكابتن محمود الخطيب دعاه لزيارة النادي في احتفالية الشهر الماضي، حيث التقط معه عددا من الصور التذكارية.

أشهر منزل في مصر

وعلى هامش لقائه مع الخطيب أخبره أنه صاحب «أشهر بيت في مصر» الأمر الذي اسعده وأولاده خلال تلك الزيارة، مؤكدا أن العديد من أهالي القرية يلتقطون الصور أمام منزله لاسيما مع مباريات النادي الإفريقية.

الاحتفال بعيد ميلاد الخطيب

واحتفل صاحب أشهر بيت في مصر أمس بعيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي حيث أعد هو وأسرته احتفالا داخل منزله مشيرا إلى أنه اعتاد على ذلك منذ سنوات عدة حبا في «بيبو».