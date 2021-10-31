الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى غير مستقرة ووضعها تحت الملاحظة

يبحث الجمهور عن تطورات الحالة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى، التي لا زالت حالتها خطرّة وغير مستقرة، وترقد في إحدى المستشفيات، وطالب أدمن صفحتها الشخصية على «فيس بوك» الدعاء لها من أجل المرور من هذه الفترة الصعبة.

بداية الأزمة الصحية لـ أسماء مصطفى

بدأت الوعكة الصحية للإعلامية أسماء مصطفى منتصف الشهر الجاري، حيث أجرت أسماء جراحة لإزالة ورم، وفقا لما كتبته عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وقالت أسماء مصطفى: «بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكون بين يدي الرحمن لإجراء عملية جراحية بدون توصيف دقيقة أو حرجة، ثقتي بالله أملي ورجائي وهو القادر وحده على شفائي».

وقد كتب أدمن صفحتها الشخصية قائلاً، «أسماء لا تزال في المستشفى في وضع حرج وحالة غير مستقرة، فضلا منكم الدعاء.. اللهم أنت وحدك الشافي المعافي لا شفاء إلا شفائك.. الأدمن»

وفي 19 أكتوبر الجاري، أعلن أدمن صفحة الإعلامية أسماء مصطفى دخولها المستشفى، عبر فيس بوك، قائلا: «بنعتذر لعدم التواصل والرد لأن أسماء تعرضت لوعكة دخلت على إثرها المستشفى دعواتكم تخرج بالسلامة.. الأدمن».

رسالة الإعلامية أسماء مصطفى إلى والدتها

وبعدما أجرت الإعلامية أسماء مصطفى جراحة دقيقة لإزالة ورم خبيث منذ شهور، وجهت رسالة إلى والدتها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتبت الإعلامية «من أصعب الابتلاءات في الحياة، أن الأم تشوف حته منها ومن كيانها تعبان وبيتألم قدامها وهى مش قادرة تعمله حاجة، الضنا غالي، أنا بدعي لنفسي بالشفا، وبدعي لأمي بالصبر وربنا يثبت قلبها».

وأضافت «بقول يا رب زي ما رددت سيدنا موسى عليه السلام، لأمه كي تقر عينها ولا تحزن، ردني لأمي بالصحة والعافية كي تقر عينها ولا تحزن، أنا حاسة بوجعها ووجع كل أم عندها ابتلاء في حد من أولادها».