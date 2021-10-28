غزل المحلة يختتم تدريباته لملاقاة «المصري» في مباريات الدوري العام

يستعد فريق كرة القدم بنادي غزل المحلة والجهاز الفني الإداري لملاقاه نظيره النادي المصري البورسعيدي اليوم، في الخامسة ونصف مساءا ضمن أولى مباريات الدوري المصري لكرة القدم بإستاد الإسكندرية .

ختام استعدادات نادي غزل المحلة قبل مباراة المصري البورسعيدي

واختتم فريق غزل المحلة زعيم الفلاحين تدريباته التأهيلية قبل سفره والمبيت بالإسكندرية متسلحا بـ17 صفقه رياضية من اللاعبين لدعم كافة صفوفه بخطوط الدفاع وخط الوسط والهجوم سعيا لنيل مكانة متقدمة في جدول الدوري العام خلال هذا الموسم .

لاعبو غزل المحلة علي أهبة الاستعداد لحسم موقعة المصري

وأكد الكابتن عمر عبد الله عضو مجلس إدارة نادي غزل المحلة في تصريحات لـ«الوطن»، أنه باشر مراحل تأهيل كافة اللاعبين بالفريق الأول لكرة القدم من إخلال إقامة عدد من المعسكرات التأهيلية وعقد عدد من المباريات الودية مؤكدا أن كافة اللاعبين على أهبة الاستعداد لحسم موقعة المباراة مع نظيره النادي المصري البورسعيدي .

وأضاف «عبد الله»، أن كافة جماهير المحلة العاشقة للنادي تواصل دعمها بقوة من خلال السفر إلى استاد الإسكندرية والهتاف من أجل لاعبي الفريق وحثهم على تحقيق الهدف الأساسي وحصد ثلاث نقاط في بداية مشوار الدوري العام .

من ناحية أخرى، أعلن الكابتن طه السيد المدير الإداري لغزل المحلة، أن التشكيل النهائي للقائمة سيتم إعلانه قبل بدء المباراة بنحو ساعة وأضاف: «عندنا إصرار وعزيمة على الفوز بأول ثلاث نقاط بالدوري العام من أجل إسعاد أهل المحلة بالآداء المشرف في بداية الماراثون.

استقرار الجهاز الفني على أسماء اللاعبين المشاركين في مبارة الليلة

كما أكد إخطار رابطة الأندية للدوري العام بجاهزية فريق الفلاحين لملاقاه نظيره المصري البورسعيدي فضلا عن استقرار الجهاز الفني على أسماء اللاعبين المشاركين في مبارة الليلة.