إنقاذ طفلة سقطت في إحدى بيارات الصرف الصحي بالعريش

تمكن عمال الصرف الصحي، من استخراج طفلة وقعت في إحدى فتحات بيارات الصرف الموجودة بشارع الرحمن، القريب من المسجد وميدان العتلاوي بمدينة العريش.

وقال شهود عيان، إن طفلة كانت قادمة من الحضانة، ووقعت في إحدى بيارات الصرف الصحي، في أثناء وجود العمال بالمكان؛ لإصلاح أخرى.

وأنقذت الطفلة في الحال قبل أن تنجرف إلى الداخل، ما أدى إلى ابتلال ملابسها وجسدها بمياه الصرف، وأجهشت بالبكاء وأصيبت بحالة من الخوف والرعب، دون وقوع أإصابات بجسدها.

وأضاف الشهود أن أقارب الفتاة أخذوها إلى المنزل، بعد أن تلاسنوا مع عمال الصرف الصحي التابعين للشركة، الذين يصلحون البيارات وعلب التفتيش الخاصة بعمليات الصرف، في الشوارع والأحياء بمدينة العريش.

أهالى حي العتلاوي بالعريش يحذرون من البيارات المفتوحة

في السياق ذاته، أكد أهالي حي العتلاوي بوسط العريش، أنهم تقدموا بعدة شكاوى شفوية لشركة الصرف، وكتب بعضهم على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، محذرين من خطورة أن تبقى البلاعات مفتوحة، خصوصا أن غالبية الأطفال يلعبون ويلهون في الشوارع، ولكن هذا لم يحدث أي تحرك من المسؤولين.

أمطار خفيفة بمدينة العريش ظهر اليوم

من جهة أخرى، تساقطت الأمطار بشكل خفيف قبل ظهر اليوم بمدينة العريش، ولم تؤد إلى حدوث رواكد أو برك مائية بالشوارع، في حين أن سماء المنطقة مازالت ملبدة بالغيوم، مع احتمالية تساقط أمطار أوقات المساء أو الليل.