قراران جمهوريان بشأن مينائي العريش والإسكندرية

أصدَر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 465 لسنة 2021، والذي نص على أن يستبدل بنص المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم 330 لسنة 2019، على أن يكون كالتالي: «تنقل تبعية ميناء العريش، ويعاد تخصيص كل الأراضي المحيطة بالميناء واللازمة لأعمال التطوير لصالح القوات المسلحة، وذلك بإجمالي مساحة 541.82 فدان ناحية محافظة شمال سيناء وفق للوحة وجدول الأحداث المرفقين».

نقل تبعية ميناء العريش وإعادة تخصيص الأراضي المحيطة اللازمة للتطوير

كما أصدَر القرار رقم 466 لسنة 2021، بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 273.76 فدان بمحافظة الإسكندرية وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين، وتخصص قطعة الأرض لصالح ميناء الإسكندرية لاستخدامها في إقامة منطقة لوجستية.

ونشر القراران في الجريدة الرسمية، للاطلاع عليهم اضغط هنا.