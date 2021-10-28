وفاة مصابة بفيروس كورونا في عزل مستشفى العريش

توفيت مصابة بفيروس كورونا في قسم العزل بمستشفى العريش العام، صباح اليوم، أثناء خضوعها للعلاج بالمستشفى، وقال مصدر طبي إن إدارة المسنتشفى أنهت إجراءات الدفن مع اتباع كافة التعليمات الخاصة بدفن مصابي فيروس كورونا.

وأعلنت مديرية الصحة والسكان بشمال سيناء فى بيان لها، اليوم، أن عدد حالات الوفاة بشمال سيناء منذ بداية الجائحة حتى اليوم وصلت إلى 270 حالة وفاة بين النساء وكبار السن.

تعافي 12 مصابا ووضع 52 رهن العزل المنزلي

وأضاف البيان أن 12 مصابا جرى التصريح بخروجهم من المستشفى بعد تعافيهم وإجراء كافة التحاليل والفحوصات الطبية التي أثبتت خلوهم من الفيروس، فيما زاد عدد المصابين في العزل المنزلي إلى 52 مصابا يخضعون للعلاج المتبع وفق بروتوكول وزارة الصحة.

وناشدت مديرية الصحة المواطنين توخي الحيطة والحذر وضرورة التطعيم باللقاح، الذي يساهم في الحد من أعراض الفيرروس، مؤكدة أن مراكز اللقاح تواصل عملها فى المراكز والنقاط المحددة مسبقا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء.

من جهة أخرى، واصل مستشفى العريش فحص حالات القلب وإجراء عمليات جراحية للحالات الحرجة بالمجان، وأكد بيان للمستشفى أن القافلة الطبية المخصصة لعلاج أمراض القلب بالتعاون مع الجامعات تواصل عملها بالعيادات الخارجية من السبت حتى الخميس، لافتة إلى وصول الدفعة الجديدة من الأطباء مساء كل جمعة نهاية كل أسبوع، وفقا للبروتوكول الموقع بين مديرية الصحة و4 جامعات مصرية هي «القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة».