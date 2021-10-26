وفاة سيدة بفيروس كورونا وتعافي 17 شخصا بمستشفى العريش العام

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، وفاة حالة محتجزة بقسم العزل في العناية المركزة بمستشفى العريش العام، بعد تأخر حالتها وإصابتها بالتهاب رئوي حاد، أدى إلى ضيق في التنفس، مما أدى إلى وفاتها بعد يومين من وضعها على أجهزة التنفس.

وأشارت مديرية الصحة بشمال سيناء، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى تعافي نحو 17 حالة من المحتجزين لدى قسم العزل، واستجابت للعلاج والمضادات الحيوية التي كانت تتلقاها بالقسم.

12 شخصًا.. عدد المحتجزين بقسم العزل بمستشفى العريش العام

ولفتت المديرية إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا المحتجزين في مستشفي العريش وصل إلى 12 شخصًا، فيما يخضع 50 آخرين للعزل المنزلي، مؤكدة على المتابعة المستمرة من فريق التمريض والإشراف الطبي بمستشفى العريش العام.

وناشدت المديرية، المواطنين بضرورة أخذ كامل الحيطة والحذر والإسراع في تلقي اللقاح، موضحة أن مراكز اللقاح تعمل من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء.

أطباء البروتوكول يواصلون الكشف على المرضى

ومن جهة أخرى، واصل أطباء البروتوكول الكشف على المرضى في العيادات الخارجية بمستشفى العريش العام.

وقال الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، في بيان، أن أطباء البروتوكول مستمرون حتى نهاية الأسبوع في العيادات الخارجية، وأنهم يقومون بإجراء عمليات جراحية مجانية للحالات التي تستدعي ذلك.