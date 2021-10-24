«المترو» يخصص رقم واتس آب لاستقبال شكاوى الركاب

أعلن أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، انتظام حركة مسير القطارات على الخطين الأول والثاني، تزامنًا مع بدء الأسبوع الثالث من العام الدراسي الجديد، لافتا إلى أنه تم تخصيص رقم واتس آب لاستقبال جميع شكاوى الركاب عليه 01221116048، للعمل على حلها سريعا.

تخصيص رقم واتس آب 01221116048 لاستقبال شكاوى الركاب

وقال «عبد الهادي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن جميع شكاوى المواطنين يتم الاطلاع عليها، للعمل على حلها سريعا، مناشدًا جمهور الركاب بالتواصل عبر خدمة الخط الساخن 16048، وأيضًا عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك بالإضافة إلى الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg؛ لتلقي كافة الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو، التابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وأيضًا كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات

وأوضح المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، أن الشركة تقوم بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافي التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

الدفع بـ8 قطارات يوميًا لمنع الزحام

وأشار إلى أن الشركة تقوم بالدفع بـ8 قطارات بشكل يومي، في الذروة الصباحية والمسائية، تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد؛ لمنع الزحام داخل المحطات وعلى الأرصفة وداخل عربات القطارات؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح وسلامة الركاب من خطر العدوى بفيروس كورونا.