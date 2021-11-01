لقاء الخميسي ترد على تغيير مكان الوحمة بوجهها في حكاية «حتة من القمر»

أثارت الفنانة لقاء الخميسي، جدلاً على السوشيال ميديا، بعد ظهورها بـ «وحمة» على وجهها خلال حكاية «حتة من القمر»، من مسلسل «زي القمر».

وقالت «الخميسي»، لجمهورها، «سؤال اتكرر كتير مكان الوحمة ع اليمين وأنت بتتفرج، وسر تغيير مكانها من الصور اللي نازلة ده انعكاس كاميرا الموبايل».

حدودتة «حتة من القمر» لـ لقاء الخميسي

وتناقش حدوتة «حتة من القمر» للفنانة لقاء الخميسي موضوع التنمر؛ إذ أن بطلة العمل تعاني من «وحمة كبيرة» في وجهها، وهو الأمر الذي يعرضها للتنمر ممن حولها، وتتعرض لمضايقات في المجتمع.

موعد عرض مسلسل زي القمر حكاية حتة من القمر والقنوات الناقلة

وموعد عرض مسلسل زي القمر حكاية «حتة من القمر» والقنوات الناقلة للحلقة الثانية من الحدوتة، سيكون مساء الأحد، في تمام الساعة الثامنة، وتذاع على شاشة قناة cbc.

أما عن مواعيد الإعادة الخاصة بحكاية حتة من القمر، فستكون الأولى فجر اليوم الاثنين، في تمام الساعة الثانية والنصف، والأخرى ظهر الغد في تمام الساعة الثانية عشر مساء.

وحققت الحلقة الأولى بمجرد عرضها نسب مشاهدة عالية على القناة، وانتشرت مقاطع من المسلسل على السوشيال ميديا .

تفاصيل حدوتة حتة من القمر

يذكر أن حدوتة حتة من القمر، بطولة لقاء الخميسي ومحمد العمروسي ونور محمود وأمجد عابد ومحمود الشرقاوي، وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف ميرنا الفقي وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

أخر أعمال الفنانة لقاء الخميسي

يذكر أن لقاء الخميسي كانت قد شاركت مؤخرا في مسلسل «إجازة مفتوحة»، الذي حقق نجاحا كبيرا، ونال إشادات الجمهور، وشاركها في البطولة شريف منير ومراد مكرم ودنيا ماهر وسميحة أيوب، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد عبدالرحمن حماقي.