في عيد ميلادها.. تعرف على رأي دنيا عبدالعزيز في الحجاب والنقاب

تحتفل اليوم الفنانة دنيا عبدالعزيز، بعيد ميلادها، حيث ولدت في 1 نوفمبر 1982، والتي بدأت مشوارها الفني مبكراً، بعد أن عرضت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز، على والدتها أن تشارك معها في أداء دور ابنتها من خلال فيلم «صراع الزوجات»، عام 1992.

وفي السطور التالية يستعرض «الوطن»، رأي الفنانة دنيا عبدالعزيز، في الحجاب والنقاب.

قالت الفنانة دنيا عبدالعزيز، خلال تصريحات تلفزيونية سابقة لها، إنها في حالة اعتزالها للتمثيل، تتمنى أن ترتدي الحجاب، وتترك مجال الفن نهائياً، مثلما فعلت الفنانة الراحلة شادية، التي اختفت عن الأضواء والشهرة بمجرد ارتدائها لـ الحجاب، واعتزالها لـ الفن.

دنيا عبدالعزيز: شعوري الآن هو أنني أريد ارتداء الحجاب

وتابعت دنيا عبدالعزيز حديثها، قائلة: «كل ممثلة لها قناعتها الخاصة بها، ولا يمكن أن تفرض آراءك على أي شخص آخر، ولكن شعوري في هذه الحالة حالياً هو أن أختفي عن الأضواء، وارتدي الحجاب، ولا أعود إلى مجال التمثيل مرة أخرى».

دنيا عبدالعزيز تتحدث عن علاقتها بـ فاروق الفيشاوي

وكشفت أيضاً الفنانة دنيا عبد العزيز، خلال لقاءها في برنامج «تحيا مصر»، مع الإعلامية راغدة شلهوب، أنها تربطها علاقة قوية بالفنان الراحل فاروق الفيشاوي، كما أشارت إلى أنها كانت حريصة على أن ترد على هذه الشائعات وقت انتشارها.

وعندما تم عرض صورة الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، في هذا البرنامج، كادت أن تبكي، قائلة: «الفنان فاروق الفيشاوي، تعلمت منه كثير جداً، ووقف بجانبي في كثير من المواقف، وهو الذي قام بدفن جدي، ونزل إلى المقبرة بنفسه».

وأشارت دينا عبدالعزيز، إلى أنها مرت بـ ضائقة نفسية، خلال فترة معينة من حياتها، وأن الوحيد الذي وقف بجانبها هذه الفترة هو الفنان الراحل فاروق الفيشاوي