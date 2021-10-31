إعدام نصف طن أغذية فاسدة وغلق 13 منشأة غذائية في الشرقية 

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات، والحسينية وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن القنايات والحسينية وكفر صقر.

حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية

جاء ذلك في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

ضبط 13 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 13 منشأة غذائية تعمل دون ترخيص، وبهم نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وجرى غلق 3 منشآت غذائية بالحسينية، وجاري غلق 9 منشآت غذائية بالقنايات، ومصنع بكفر صقر، لما يمثلاه من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، بعد مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت.

كما تم إعدام 740 كجم أغذية مختلفة وزيت وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 51 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 33 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالقنايات والحسينية وكفر صقر.

وأكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.