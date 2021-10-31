تعرف على خطوات عودة الخدمات للمنشآت السياحية والفندقية لما قبل كورونا

بعد أكثر من عام ونصف من قرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في مارس من العام الماضي، بإغلاق كل المنشآت السياحية والفندقية بسبب جائحة كورونا التي ضربت العالم آنذاك، عادت حاليا الحياة بالمنشآت السياحية والفندقية إلى ما كانت عليه عام 2019 قبل ظهور الفيروس عدا بعض الخدمات التي لا يتعدى عددها أصابع اليد الواحدة والتي قد يتسبب عودتها خلال الوقت الحالي في انتشار الفيروس داخل تلك المنشآت.

مجهودات الدولة

وقال هشام الشاعر، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن الدولة بذلت مجهودا كبيرا لعودة الخدمات الفندقية والسياحية إلى ما كانت عليه قبل جائحة، حيث اتخذت العديد من الخطوات التدريجية كان الهدف الرئيسي منها حماية وسلامة نزلاء الفنادق من السياح والمصريين، فضلا عن العاملين بالفنادق والمطاعم السياحية من الإصابة بالفيروس، بجانب الحفاظ على صناعة السياحة المصرية.

وأضاف لـ«الوطن»، أن الخطوات التدريجية بدأت بتعقيم كل المنشآت السياحية والفندقية ثم إصدار بروتوكول لعمل تلك المنشآت مع ضرورة حصولها على شهادة السلامة الصحية التى تؤهلها للعمل واستقبال النزلاء والمرتادين، ثم البدء في استقبال النزلاء بنسبة 25% مع تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي ووضع ضوابط لاستقبال السياح والمصريين، ومنع العديد من الخدمات التي كانت يستلزم إقامتها وجود زحام وتكدس مثل صالات الديسكو والملاهي الليلية وصالات الألعاب الرياضية بالفنادق مع منع إقامة الحفلات والفعاليات الفنية والثقافية وحظر إقامة الأفراح سواء بالمناطق المفتوحة أو المغلقة، فضلا عن منع تقديم الشيشة.

تطعيم العاملين بالقطاع السياحي

وأشار إلى أن الدولة بدأت بعد ذلك في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي، حيث تم الانتهاء حتى الآن من تطعيم أكثر من 95% من العاملين بالقطاع السياحي بالأمصال المضادة لكورونا، كما ارتفعت بعد تحسن الوضع الوبائي للفيروس نسب استقبال الفنادق للنزلاء بشكل تدريجي من 50% إلى 70% من السعة الاستيعابية القصوى للمنشآة حتى وصلنا حاليا إلى العمل وفقا لكامل السعة الاستيعابية.

كما عادت أيضا خلال الشهور الماضية، إقامة الحفلات وحفلات الزفاف بالمناطق المفتوحة بالفنادق وفق ضوابط محددة، فضلا عن فتح صالات الجيم بالفنادق والسماح بإقامة الندوات والاجتماعات بالقاعات المغلقة، شريطة ألا يتجاوز عدد الحاضرين نسبة الـ 50% من السعة الاستيعابية وبحد أقصى 150 فردا.

عودة كل الخدمات عدا الأفراح بالقاعات المغلقة وتقديم الشيشة

وأوضح الشاعر أن كل الخدمات التي كانت تُقدم بالفنادق عادت بالفعل بعد السيطرة شبه التامة على فيروس كورونا محليا عدا إقامة حفلات الزفاف بالقاعات المغلقة، فضلا عن منع تقديم الشيشة بالمنشآت السياحية.