تشييع جثمان عبدالغفار شكر بمسقط رأسه في الدقهلية

شيع أهالي قرية تيرة التابعة لمركز نبروه بمحافظة الدقهلية، اليوم الأحد، جثمان السياسي الكبير عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومؤسس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي والقيادي السابق بحزب التجمع بعد أن وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 85 عامًا.

وشارك في الجنازة أعضاء من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وحزب التحالف والعديد من أصدقائه بعد أن أدوا الصلاة على الجثمان بساحة المقابر.

الراحل شغل منصب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

شغل عبد الغفار شكر عدة مناصب أبرزها نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، نائب رئيس مركز البحوث العربية والإفريقية بالقاهرة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي السابق أمين التثقيف في التنظيم الشبابي الاشتراكي السابق وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي سابق.

السيرة الذاتية للراحل

ولد «شكر» في 27 مايو 1936 بقرية تيرة مركز نبروه محافظة الدقهلية كان جده عمدة للقرية ثم أصبح والده عمدة للقرية من 1943 إلى 1946، تم فصل والده من العمودية لأسباب تتعلق بمناصرته لحزب الوفد، توفي والده في مايو 1947 بالسكتة القلبية وكان عمره حينها 11 عاما، تخرج في كلية الآداب جامعة القاهرة عام 1958.

وبدأ حياته السياسية في عامه السابع عشر، حيث التحق بهيئة التحرير في عام 1953 ثم بالاتحاد القومي عام 1958 ثم الاتحاد الاشتراكي عام 1963 وفي العام 1964 أصبح أمينا للتثقيف في تنظيم الشباب الاشتراكي الذي كان يعتبر أحد الأجهزة المعلنة للاتحاد الاشتراكي.

وانتمى «شكر» للتنظيم الطليعي الذي أسسه جمال عبد الناصر كتنظيم سري مواز للتنظيم العالمي للاتحاد الاشتراكي وتركز اهتماماته البحثية على قضايا التطور الديمقراطي والمجتمع المدني بالوطن العربي، قضايا وخبرات العمل الحزبى والسياسي، قضايا التعاون والتنمية الاجتماعية، قضايا العولمة والرأسمالية وتأثيرها على الوطن العربي.