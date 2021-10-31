جامعة كفر الشيخ تنظم قافلة طبية في «برج مغيزل» ضمن مبادرة حياة كريمة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة كفر الشيخ، اليوم الأحد، قافلة طبية شاملة لأهالي قرية «برج مغيزل» والقرى المجاورة التابعة لمركز مطوبس، ضمن مبادرة حياة كريمة.

وأشرف على القافلة الطبية بمطوبس ميدانيًا الدكتور طارق عبد الباقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وفريق من الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، ومدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة نافع حمادة.

القافلة تشمل أساتذة متخصصين

وأكد «عبد الباقي» في بيان، أن القافلة الشاملة تهتم بشكل فعال في تنمية الوعي الصحي بإشراف أساتذة متخصصين من كليات «الطب، والتمريض» وطب الفم والأسنان من خلال تخصصات: الباطنة، العيون والرمد، الأنف والأذن والحنجرة، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، النفسية والعصبية، الأطفال و جراحة عامة، جراحة عظام، جراحة المسالك البولية، جراحة المخ والأعصاب، بالإضافة إلى تخصصات أخرى.

وأشار «عبد الباقي»، إلى أن القافلة أيضا بها عيادة خاصة من كلية التمريض لقياس نسبة السكر في الدم والوزن والطول وقياس ضغط الدم وتقديم إرشادات للسيدات والأطفال في العناية الشخصية والتغذية السليمة مع تقديم التوعية الخاصة للوقاية من مرض السكري والضغط و كيفية العناية بالقدم السكري وأنيميا الأطفال وإرشادات للسيدات عن الصحة الإنجابية والأطفال في التغذية السليمة للوقاية من سوء التغذية.

كما قدم فريق كلية طب الفم والأسنان محاضرة توعوية لنشر الوعي الصحي للعناية بالفم والأسنان والأساليب المتبعة للوقاية من أمراض تسوس الأسنان والعناية بالفم بصفة عامة.

القافلة تجري الكشف على 2106 مريضا

وأوضح وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه جرى الكشف المجاني على جميع المرضى وعددهم «2106» على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج في تلك التخصصات بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

القافلة شملت تخصصات طبية وصرفت العلاج مجانا

من جانبه، قال الدكتور رضا صالح نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شملت تخصصات طبية وتمريضية شامله الكشف والفحص وصرف العلاج مجانا للمواطنين بالوحدة الصحية بقريه «برج مغيزل»، والقرى المجاورة بمركز مطوبس.

وأضاف، أن القوافل الطبية التي تنظمها الجامعة ممثلة في كليات القطاع الصحي تعد أحد أهم الخطوات الإيجابية للمجتمع في مراكز محافظة كفر الشيخ الإدارية المختلفة، وذلك بتوفير الخدمات الطبية المتميزة وتخفيف معاناة السفر من المناطق النائية والعمل على تقديم الخدمات الصحية لهم بكل سهولة ويسر.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية والإرشادية والتوعية في مختلف المجالات المجانية للمواطنين فى المناطق النائية وتأكيدا لدور الجامعة المجتمعي والإيجابي لأهالي القرى الواقعة في نطاقها.

يذكر أن القافلة تحت إشراف الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ والدكتور رضا صالح نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبالتعاون مع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، ومنسق المبادرة بالمحافظة، بالتنسيق ومديريتي الشباب والرياضة والشئون الصحية بالمحافظة والوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة.