في عيد ميلاد ميريهان حسين.. تعرف على أبرز أعمالها الدرامية

عيد ميلاد ميريهان حسين، كان الشاغل لعدد كبير من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث الإلكترونية بسبب الصور التي انتشرت لها خلال الساعات الماضية.

عيد ميلاد ميريهان حسين الـ39

عيد ميلاد ميريهان حسين الـ39، كان ذاع صيته بسبب ظهور ميريهان بفستان مثير، وهي تمسك فى يدها البلونات احتفالا بالحدث.

عيد ميلاد ميريهان حسين يتصدر محركات البحث

ميريهان حسين من مواليد القاهرة فى عام 1982، وقدمت خلال مسيرتها عدد كبير من الأعمال الفنية الناجحة، البداية كانت عام 2009 بفيلم عمر وسلمى الجزء الثاني، ثم استكملت المسيرة بالمشاركة فى مسلسلات «ماما في القسم ولحظات حرجة وجذور والوالدة باشا واسم مؤقت والاكسلانس وآدم وجميلة وابن حلال والمطلقات والصعلوك وجراب حواء والمغني والسبع بنات والخانكة والأب الروحي وأيوب وبركة».

أما على صعيد السينما، قدمت ميرهان حسين، أفلام «دهدوش وفوبيا والهرم الرابع والخلبوص»، وكانت قدمت خلال الفترة الماضية، عدد من الفيديوهات الكوميدية عبر صفحاتها الرسمية، منها فيديو سخرت فيه من أبطال مسلسل نسل الأغراب، حيث ظهرت فيه بـ«طرحة سوداء ومكياج خفيف على الدقن مرسوم باليد».

وظهرت الفنانة الشابة في الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، متقمصة شخصية «غفران»، بقول الجملة الشهيرة «كتع كسح كسل».