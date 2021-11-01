تعرف على فعاليات اليوم الأول من مهرجان الموسيقى العربية

تنطلق بعد ساعات قليلة، فعاليات الدورة الثلاثين من مهرجان الموسيقى العربية الذى يشهد حضور ما يقرب من 90 مطربا ومطربة من جميع أرجاء الوطن العربي.

ترصد «الوطن» أبرز فعاليات اليوم الأول من المهرجان

- تبدأ مراسم حفل الافتتاح بكلمات من رئيس الأوبرا ومديرة المهرجان والمؤتمر، ووزيرة الثقافة حيث تعلن خلالها انطلاق الفعاليات.

- تكرم 19 شخصية ساهمت فى إثراء الحياة الفنية فى مصر والعالم العربى، هم الشاعر مدحت العدل (مصر)، الشاعر صلاح محمد علي (مصر)، الموسيقار محمد مصطفى (مصر)، الموسيقار هشام نزية (مصر)، الموسيقار محمد ضياء (مصر)، المطرب عبادي الجوهر (السعودية)، المطرب مروان خوري (لبنان)، الموسيقار محمد الامين (السودان)، عازف القانون فرات قدوري (العراق)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد المصمودي(تونس)، الباحث الموسيقي الدكتور محمد عمران(مصر)، عازف الناي الدكتور محمود كمال(مصر)، فنان الخط العربي إبراهيم أحمد إبراهيم(مصر)، فرقة سداسي شرارة(مصر)، بالاضافة إلى تكريم اسماء فنانين رحلوا هذا العام هم الدكتور جمال سلامة(مصر)، الفنان عبده داغر(مصر)، الدكتور فوزي فهمي (مصر).الموسيقار خالد الأمير(مصر)، الدكتور أشرف هيكل (مصر) .

فقرة غنائية لأحمد ابراهيم وريهام عبدالحكيم

- فقرة بعنوان «لمسة وفاء» وتشارك خلاله الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة بالعزف على آلة الفلوت للحني «حبك» و«استيقظي يا أمتي»، من مؤلفات الموسيقار الراحل جمال سلامة بقيادة المايسترو ناير ناجي، إلى جانب عدد من أعماله الأخرى منها حبيبي دايما، ولكن شئ ما يبقي - المذنبون صوليست كمان الدكتور حسن شرارة، يا أمة العرب أداء ريهام عبدالحكيم، لا إله إلا الله أداء ياسر سليمان، ومصر أنتي الروح أداء أحمد إبراهيم، بالإضافة إلى مختارات من إبداعات الموسيقار الراحل عبده داغر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

- عرض فيلمين عن الراحلين الموسيقار جمال سلامة والموسيقار عبده داغر، وآخر تسجيليا يستعرض تاريخ المهرجان في 30 عاما من إعداد ستوديو المونتاج بدار الأوبرا المصرية.

- افتتاح معرضين لفنون الخط العربي الأول مشترك للفنان المكرم أحمد إبراهيم والفنان مكرم إبراهيم، بقاعة صلاح طاهر، والثاني جماعي متنوع بقاعة زياد بكير.

- فى نفس التوقيت تنطلق الفعاليات على مسرح مكتبة الإسكندرية، حيث يحيي النجم اللبناني عاصي الحلاني حفلا بمصاحبة مجموعة الحفني بقيادة المايسترو أحمد عامر، ومشاركة كل من نهاد فتحي، حسام حسني، نيفين رجب.