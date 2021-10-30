عاصي الحلاني لـ«الوطن»: غنائي في مهرجان الموسيقى العربية أمر مقدس

أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين، التي أصبح جزءًا منها ولا يتغيب عنها طيلة السنوات الماضية.

عاصي الحلاني يشدو في حفل الموسيقى

قال «الحلاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الغناء في دار الأوبرا المصرية ومهرجان الموسيقى العربية أصبح أمرًا مقدسًا له، واعتاد عليه طيلة السنوات الماضية خاصة وأن جمهور الأوبرا سواء بالقاهرة أو الإسكندرية لهم طبيعة خاصة.

وأشار المطرب اللبناني إلى أن الشعب المصري ذوّاق للفن والموسيقى، وأنه يسعد كثيرًا بالغناء معهم وهم يرددون أغنياته الشهيرة مثل واني مارق مريت وبحبك وبغار ومالي صبر يا ناس وست الستات يا شرقية.

عاصي الحلاني يشدو في الحفل بباقة من أغنياته المصرية والعربية

من المقرر أن يشدو عاصي الحلاني في مهرجان الموسيقي العربية بحفلين الأول بالإسكندرية بعد غد، أما الحفل الثاني في القاهرة بمسرح النافورة بالخامس من شهر نوفمبر الجاري.

ويشهد المهرجان هذا العام حضور نخبة كبيرة من المطربين والمطربات أبرزهم ماجدة الرومي وسميرة سعيد وأصالة نصري وعبادي الجوهر ووائل جسار ومعين شريف وهاني شاكر وعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح ووعد البحرى.