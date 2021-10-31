ارتفاع عدد وفيات حادث احتراق سيارة على الطريق الحر ببنها إلى حالتين

لقي المصاب في حادث انقلاب سيارة ملاكي واحتراقها على الطريق الحر بنها - شبرا بالقرب من قرية الشموت مركز بنها، مصرعه متأثرًا بإصابته وذلك بعد مصرع قائد السيارة وأمرت النيابة بمناظرة الجثتين والتصريح بدفنهما.

عودة الحركة المرورية للطريق الحر بعد حادث انقلاب سيارة ببنها

فيما عادت حركة الطريق الحر بنها شبرا إلى حالتها العادية بعد رفع آثار حادث وتجنيب السيارة التي اشتعلت بسبب السرعة مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر - المتوفى لاحقا - حيث تمكنت قوات الإدارة العامة لمرور القليوبية بقيادة اللواء أمجد محفوظ مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية من السيطرة على الموقف وأمرت النيابة بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث.

تفاصيل حادث الطريق الحر ببنها

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية قد تلقى إخطارا من اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية بوقوع حادث سيارة ملاكي على الطريق الحر واشتعال النيران فيها ووجود متوفى ومصاب.

انتقلت قوات الإدارة العامة للمرور ومركز شرطة بنها والإسعاف والحماية المدنية وجرى السيطرة على الموقف واستخراج جثة السائق بينما أصيب الراكب الآخر - توفي لاحقا - وجرى نقله للمستشفى.

تمكنت أجهزة المرور من إعادة الحركة للطريق وتجنيب السيارة لمنع التكدس على الطريق وتوقفه بعد تعطل فترة من الوقت بسبب الحادث وجاري فحص الحادث وتحديد أسبابه وملابساته.