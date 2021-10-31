جامعة دمياط تحصد الرقم الأعلى بين الجامعات المصرية في النشر الدولي

حضر اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط احتفالية التميز في النشر الدولي في Web Of Science التي يقيمها المجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع بنك المعرفة المصري EKB، وذلك تحت رعاية الناشر Clarivate.

رئيس الجامعة يتسلم جائزة فوز الجامعة بالمركز الأول في النشر الدولي

وفي هذا الصدد، تسلم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة جائزة فوز الجامعة بالمركز الأول بين جميع الجامعات المصرية حديثة النشأة في التميز في النشر الدولي، محققة معامل استشهاد 2.46، وذلك هو الرقم الأعلى بين جميع الجامعات المصرية قاطبة، القديمة والحديثة، ويعادل أكثر من ضعف المعدلات العالمية للاستشهاد.

دعدور: الجائزة حافز جديد للمنتسبين للجامعة

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور بخالص التهاني لجميع المنتسبين للجامعة من أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري والطلاب والطالبات بمناسبة فوز الجامعة بهذه الجائزة التي تعد بمثابة حافز جديد لجميع المنتسبين للجامعة للعمل الفترة المقبلة على تحقيق المزيد من الإنجازات لرفع شأن جامعة دمياط بين الجامعات المصرية والوصول للمراكز الأولى والمتقدمة في مختلف التصنيفات العالمية.

كما تقدم دعدور رئيس الجامعة بالشكر والتقدير للدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الذي يشرف على تنفيذ محور الدراسات العليا من الخطة الاستراتيجية للجامعة لتطوير البحث العلمي بشكل منظم ومتميز وما تبع ذلك من تشكيل فرق عمل تعمل تحت إشرافه من أجل تنفيذ هذا المحور بكل دقة.