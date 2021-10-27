اتفاقية للتعاون العلمي بين جامعة دمياط والمصرية اليابانية للعلوم

عقد مجلس جامعة دمياط اجتماع جلسته رقم 169، اليوم الأربعاء، في حرم الجامعة الجديد، برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، حيث أصدر المجلس، في نهاية الاجتماع، عدداً من القرارات، تمثلت في الموافقة على عقد اتفاقية التعاون العلمي والتقني مع الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

استخراج كارنيهات لزيارة المتاحف المصرية

ووافق مجلس الجامعة على تحمل قيمة استخراج كارنيه اشتراك سنوي لدخول المتاحف المصرية لعدد 10 طلاب من كل كلية، على أن تضع كل كلية معايير اختيار الطلاب المتفوقين علميًا والمشاركين بالأنشطة الطلابية، وذلك تشجيعًا لتنشيط السياحة الداخلية.

كما تضمنت قرارت مجلس جامعة دمياط الموافقة على تحمل صندوق الوافدين بالجامعة قيمة استخراج كارنيه دخول المتاحف المصرية لجميع الطلاب الوافدين بالجامعة، وذلك تشجيعًا لتنشيط السياحة الداخلية.

إنشاء 18 صندوق خاص بكليات الجامعة

وناقش المجلس موافقة وزارة المالية على إنشاء عدد 18 صندوق خاص بكليات الجامعة، والموافقة على عقد بروتوكول تعاون مع مركز أخبار اليوم للتدريب والاستشارات، مع إحاطة المجلس علماً بتقرير هيئة الرقابة الإدارية في التقرير الخاص بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022.

إنشاء وحدة حسابية للصناديق الخاصة بجامعة دمياط

وناقش المجلس الموافقة على إنشاء وحدة حسابية للصناديق الخاصة بالجامعة، وتتخذ الإجراءات الخاصة بذلك، مع منح اللقب العلمي لعدد (1) وظيفة أستاذ، ومنح اللقب العلمي لعدد 4 وظيفة أستاذ مساعد، ومنح 10 درجة دكتوراه، مع منح 31 درجة ماجستير.