6 أساتذة من جامعة دمياط في تصنيف جامعة ستانفورد السنوي

أصدرت جامعة ستانفورد تقريرها لعام 2021 لقائمة أعلى 2% من علماء العالم المؤثرين تبعًا لقواعد البيانات العالمية التي أطلقتها منصة «إلسفير ‏Elsevier‏» وفقًا لمؤشرات ‏الاستشهادات والنشر العلمي لعام 2021.

وشملت قاعدة البيانات أكثر من 100000 من كبار العلماء بالعالم، حيث ‏أظهرت قاعدة البيانات معلومات موحدة عن الاستشهادات، ومؤشر ‏h‏، ومؤشر ‏hm‏ المعدل ‏للتأليف المشترك، وغيرهما من المؤشرات.

وجرى تصنيف العلماء إلى 22 مجالًا علميًا و176 حقلًا ‏فرعيًا، وضمت القائمة ستة علماء من جامعة دمياط وهم:

1. الدكتور عادل زكى السنباطي، بكلية العلوم.

2. الدكتور حمدي محمود زيدان، بكلية العلوم.

3.الدكتور أحمد عبد الغنى عويس، بكلية التربية النوعية - حاسب آلى.

4.الدكتور عبدالجواد محمد راضي، بكلية العلوم.

5.الدكتور جابر مختار أبو جاد الله بكلية العلوم.

6. الدكتورة نصرة أيوب، بكلية الطب.

وجدير بالذكر أن إجمالي عدد العلماء المصريين من الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية في هذه القائمة قد بلغ 326 عالما، كما يتم أيضًا توفير النسب المئوية الخاصة بالميدان والحقل الفرعي لجميع العلماء في هذه القائمة كما ‏جاء في الرابط التالي من هنا.

وتقدم الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، بالتهاني لعلماء الجامعة الذين وردت أسماؤهم بالقائمة ولأولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل رفع شأن جامعة دمياط فى جميع المحافل الأكاديمية، وكذلك لفريق تصنيف وتبويب ورصد وترتيب وتصنيف الجامعة بقيادة دكتورة أماني الدياسطى تحت إشراف الدكتور حمدان ربيع المتولي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وجدير بالذكر أنّ الجامعة تسير وفق خطة استراتيجية موضوعة لتشجيع البحث العلمي المتميز والنشر الدولى بأفضل المجلات العالمية، ورصدت من أجل هذا الغرض جوائز مالية من صندوق البحوث بالجامعة تزداد قيمته عامًا بعد عام.