طبيب عزل: إجراء دراسات لإنتاج أقراص للوقاية من كورونا

علق الدكتور محمد العيسوي طبيب الباطنة والقلب المسؤول عن العزل في مستشفى الشيخ زايد المركزي، على مبادرته لعلاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب رقم تليفونه على سيارته الشخصية وأعلن أنه سيقدم المشورة الطبية وبخصوص المرض.

وأكد أن التطعيم مفيد جدا في تقليل حدة الأعراض في حال الإصابة بالمرض، لافتًا إلى أنه يجري إجراء بعض التجارب لإنتاج أقراص للوقاية من كورونا بدلًا من الحقن.

فايزر متاح لمن تقل أعمارهم عن 18 سنة

وأضاف «العيسوي» خلال تصريحات عبر تطبيق «zoom» ببرنامج «السفيرة عزيزة» من تقديم الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت، أن كل التطعيمات الموجودة في الفترة الحالية آمنة ومناسبة لكل الأعمار التي تزيد عن 18 سنة، لكن هناك نوع واحد فقط متاح لمن هم دون الـ18 سنة، وهو لقاح فايزر- بيونتيك.

وتابع المسؤول عن العزل في مستشفى الشيخ زايد المركزي، أنه سيتم منح أغلب اللقاحات جرعة تنشيطية خلال نفس المدة بين الجرعتين الأولى والثانية، مشيرًا إلى أنه لا مانع من حصول مصابي الأمراض المزمنة على لقاحات كورونا، بخلاف مصابي الأمراض المناعية الذين يحصلون على أدوية تقلل المناعة، لن يكونوا قادرين على الحصول على لقاح أسترازينيكا لأنه يتعارض مع هذه الأدوية.

لا يفضل حصول الحوامل على اللقاحات

وأشار محمد العيسوي، إلى أنه لا يوجد دراسات كافية عن تأثير اللقاحات على الحمل، وبالتالي يفضل عدم حصولهم على التطعيم.