«لو جاتلك رسالة وماروحتش».. إزاي تحدد ميعاد عبر موقع تسجيل لقاح كورونا

تتابع وزارة الصحة إعطاء اللقاحات للعديد من المواطنين الذين سجلوا عبر الموقع الرسمي للقاح كورونا، خاصة بعد التشديد على العاملين والطلاب بعدم دخول مقار عملهم ودراستهم دون تلقي اللقاح، ولكن هناك بعض الأشخاص الذين تخلفوا عن موعد تلقي لقاح كورونا، ولم يذهبوا في الميعاد المحدد والمرسل لهم في رسالة نصية عبر هواتفهم المحمولة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، أكدت على أن شرط الحصول على لقاح كورونا، هو التسجيل بالموقع الإلكتروني لحجز اللقاح، مؤكدة على أنه يتم الحصول على اللقاح فعليا بعد وصول رسالة نصية من الوزارة، تتضمن الموعد والمكان، ويسمح بـ3 أيام من وصول الرسالة التأكيدية للحصول على اللقاح، ولكن ماذا يفعل الشخص في حال عدم ذهابه في الميعاد لأي سبب، هو ما توضحه «الوطن» في السطور التالية.

يمكن الاتصال على الخط الساخن 105، و15335 ورقم الواتساب 01553105105 للإبلاغ عن عدم الحضور وطلب تحديد ميعاد آخر.

أو يمكن الدخول على موقع تسجيل لقاح كورونا من هنا، وتسجيل طلب من جديد.

ماذا تفعل حال نسيان موعد تلقي لقاح كورونا؟

- في حال نسيان موعد تلقي اللقاح، يقوم المواطن الراغب في تحديد موعد آخر بالدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من خلال الضغط على هذا الرابط.

- وبعدها يضغط على أيقونة «متابعة حالة الطلب»، حتى يتم تفعيل الطلب الخاص به في تلقي لقاح فيروس كورونا.

- ثم بعد ذلك تظهر الصفحة الخاصة ببعض البيانات التي يجب إدخالها، مثل رقم التسجيل الذي تم تلقيه على الهاتف المحمول الخاص بك.

- ثم يتم إدخال آخر 4 أرقام من بطاقة الرقم القومي الخاص بالمواطن وإرفاق صورة بطاقته الشخصية.

- ثم تظهر رسالة أمام المواطن بعد ذلك تشير إلى أنه لن يذهب في الموعد المحدد لتلقي اللقاح، عندها عليه الضغط على إعادة تفعيل الطلب، حتى يتم تحديد موعد جديد له.

- وعندما يتم تحديد الموعد يتم إرسال رسالة نصية جديدة للمواطن بالموعد الجديد.