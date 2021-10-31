مدير الصحة العالمية: كورونا سببت تحديات غير مسبوقة لدول العالم

قال الدكتور تيدروس أدهانوم، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا تسببت في مواجهة المدن لكثير من التحديات غير المسبوقة، والتي أثرت على حياة الأفراد وشهدنا الكثير من الضعف في الاستجابة مع هذه الأزمة، داعيا لتخصيص القرارات السياسية التي من شأنها تحسين الوضع لمدة أعوام مقبلة.

أهمية تحسين استخدام الطاقة والصحة وتحسين قدرات المدن

جاء ذلك خلال استضافة الأقصر احتفالية «يوم المدن العالمي»، والتي ينظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، على مدار يومي 30 و31 أكتوبر الجاري، تحت رعاية رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، وبحضور ممثلين رفيعي المستوى من الحكومات الوطنية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة وشركاء التنمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية لتبادل الأفكار المبتكرة وأفضل الممارسات والحلول لبناء مناخ حضري ومرن.

وأشار أدهانوم إلى أهمية تحسين استخدام الطاقة والصحة والاهتمام بتحسين قدرات المدن وجلب المزيد من المزايا الذي يعكس قدرتنا على بناء الفرص من أجل مستقبل أفضل قائلا: «نشجع القيادات المحلية على جهدها والعمل على سبل تحسين المناخ في دائرة مجهوداتهم».

ناقش المؤتمر عددا من الملفات منها مبادرة حياة كريمة

شهدت محافظة الأقصر فعاليات مؤتمر «يوم المدن العالمي»، والمُقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية»، بحضور عدد كبير من المسؤولين الدوليين والوزراء والسفراء. والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وقيادات المنظمة.

وناقش المؤتمر عددا من الملفات منها مبادرة حياة كريمة وأبرز المشروعات التي يتضمنها المشروع القومي لتطوير قرى الريف مشروعات «حياة كريمة»، داخل عدد من المحافظات، كما تضمن الحديث عن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر من فضلًا عن التحدث عن التغيرات المناخية داخل مصر.