«كابونجا» يحلم بالوصول للعالمية: «قادر أشد قطار وأحرك سيارة بصباعي»

قال أشرف كابونجا صاحب القوة الخارقة، إنه علم بها منذ عدة سنوات، بعدما أقنع أصدقاءه بقدرته على تحريك سيارة ربع نقل بأصبع واحد، متابعا: «الموقف بدأ بتحدي وأصدقائي اندهشوا من قدراتي، وبعدها أثناء مزاح مع أحد أصدقائي تعرض لكسر في يده ومن هنا بدأ أصدقائي من التخوف مني».

كابونجا: استثمرت قوتي في تحقيق أرقام قياسية

وأضاف أشرف كابونجا خلال تصريحاته خاصة لـ«الوطن»، أنه يعمل على استثمار قدراته الخارقة في تحقيق أرقام قياسية وتسجيلها في موسوعة جينيس.

وتابع: «بحاول أكون مفيد لبلدي والمجتمع وكل ما أرغب فيه هو مساعدة الدولة لي متمثلة في وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي». مشيرا إلى أن وجود راع له خلال الفترة المقبلة سيساعده على تحقيق العديد من الأرقام القياسية وتسجيلها باسم مصر.

كابونجا: أستطيع شد قطار وأبحث عن تسهيل المهمة

وقال أشرف كابونجا إنه قادر على شد جرار قطار على قضيب السكة الحديد بمفرده بالحبال. مردفا «توجهت إلى وزارة النقل وتقدمت بأوراق لإتمام المهمة لكن فوجئت بطلبهم هو استئجاري للقطار بقيمة 15 ألف جنيه».

وطالب كابونجا وزير النقل الفريق كامل الوزير بتسهيل مهمته لتحقيقه رقم قياسي باسم مصر في موسوعة جينيس، وإضافته كأقوى رجل في العالم.

كابونجا: أرغب أن يردد اسمي كبيج رامي

وقال أشرف كابونجا إنه يسعى إلى تحقيق رقم عالمي لم يحقق من قبل كأقوى رجل في العالم، مؤكدا «مصر مليئة بالأبطال كالبطل المصري بيج رامي وكالبطل محمد صلاح وأنا أرغب في الوصول إلى هذه العالمية لأكون واحدا من أبطال العالم».

واختتم «كابونجا»: «في حال توفير راعي رسمي أستطيع تحقيق رقم قياسي مصري كل أسبوع وأصبح أكثر شخص في العالم حقق أرقاما قياسية».