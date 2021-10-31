«الموسيقيين» عن إيقاف أحمد سعد: تهرب من دفع غرامة «الفلاشة»

قررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، وقف المطرب أحمد سعد عن الغناء، وذلك لحين سداد الغرامة الموقعة عليه بسبب غنائه على الفلاشة.

أحمد سعد يتهرب من دفع الغرامة

وقال أحمد رمضان سكرتير نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه تم وقف المطرب أحمد سعد عن الغناء؛ بسبب عدم سداده الغرامة الموقعة عليه بسبب غنائه في إحدى الحفلات على الفلاشة.

وأضاف «رمضان»، أن النقابة تواصلت أكثر من مرة مع المطرب أحمد سعد؛ لدفع الغرامة، موضحًا: «تواصلنا معه أكثر من مرة وكل شوية بحجه شكل.. أنا مسافر لما أرجع.. لما أخلص مشغولايات بعملها».

وقررت نقابة المهن الموسيقية، في بيان لها، أنها حازمة بشأن تطبيق قرار عدم الغناء على الفلاشة «بلاي باك»، وضرورة مصاحبة الفرقة الموسيقية للمطرب أو المؤدي على المسرح بحد أدنى 8 عازفين، وأن أول من طُبق عليه هذا القرار المطرب أحمد سعد بمناسبة إحيائه حفلا بالساحل الشمالي يوم الخميس 16 سبتمبر الماضي بطريقة «البلاي باك».

منع المطربين من الغناء على الفلاشة

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، قررت منع المطربين من الغناء على الفلاشة، على إثر خلاف حسن شاكوش، ورضا البحراوي، الذي أدى إلى التلفظ بألفاظ خادشة للحياء أمام الجمهور العام، وذلك في إحدى الحفلات.

وظهر بعد ذلك حسن شاكوش عبر خاصية «اللايف»، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وهو يسب عازفي الإيقاع في مصر؛ الأمر الذي أثار غضبهم وكان السبب الرئيسي وراء إيقاف حسن شاكوش عن الغناء نهائيا.