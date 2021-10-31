محافظ كفر الشيخ يوقف موكبه ويأمر بتقديم الدعم لطفلين يعانيان من الضمور

أوقف محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، موكبه بقرية القصابي التابعة لمركز سيدي سالم، أثناء جولته التفقدية رفقة عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، عند رؤيته طفلين الأول يجلس على كرسي متحرك والثاني تحمله سيدة، وترجل صوبها ليتعرف حالة الطفلين والاستفسار عنهما.

كانت أم الطفلين تقف على جانب الطريق، وتبين أن الطفل الأول، الذي تحمله والدته، عمره 16 سنة، والثاني يجلس على كرسي متحرك وعمره 13 سنة.

محافظ الشرقية يطالب بسرعة بحث حالة أم الطفلين

وأكدت والدة الطفلين أنهما مصابان بضمور، وأنها كانت تتقاضى معاش تكافل وكرامة وجرى قطعه، بحجة أن لديها نصف فدان أرض، وأنها تحتاج لنفقات كثيرة لإنفاقها على نجليها.

فقرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، سرعة بحث حالتها والاستجابة لها، وتقديم الخدمات والدعم اللازم لها، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشكاوى المواطنين بالقرية ومطالبهم، موجها شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، برفع مذكرة تشمل مطالب أهالي القرية.

افتتاح مدرسة القصابي الرسمية لغات

وفي سياق متصل، افتتح محافظ كفر الشيخ، ونائب المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة القصابي الرسمية لغات، بقرية القصابي، بمركز سيدي سالم، بتكلفة 9 ملايين و495 ألف جنيه، على مساحة 3764 م2، وتضم 14 فصلاً، وتضم معامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور اللواء حسن البحيري، عضو مجلس النواب، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وخالد البربري، وكيل المديرية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.