محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرسة «منشأة على» للتعليم الأساسي بسيدي سالم (صور)

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الأحد، مدرسة «منشأة على» للتعليم الأساسى، بقرية منشأة على، بمركز سيدي سالم، بعد إحلال جزئي، بتكلفة 6 ملايين و765 ألف جنيه، على مساحة 2435 م2، وتضم 33 فصلاً، ومعامل متنوعة.

جاء ذلك بحضور محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد سلامة، مدير هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس وفائي الشناوي، مدير المشروعات، وشريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم.

المحافظ يناقش الطلاب ويحاورهم للتعرف على مستواهم التعليمي

وتفقد محافظ كفر الشيخ، فصول المدارس، واطمن على وسائل السلامة المهنية، وتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصاً على صحة الطلاب والطالبات والمعلمين موجها بممارسة الأنشطة المتعددة وتعميم زراعة الأشجار المثمرة بالمدارس، كما استمع محافظ كفر الشيخ لشرح المعلمين وناقش الطلاب والطالبات فيما درسوه من موضوعات، واختبر الطلاب في عدد من الموضوعات ضمن المنهج الدراسي وخاصة في اللغة الإنجليزية والتاريخ والعلوم، وتفقد المعامل بالمدرسة.

وقال محافظ كفرالشيخ، إن الدولة تعمل جاهدة على تقديم أفضل الخدمات التعليمية للمواطنين، وافتتاح المدارس، لتقليل الكثافة في الفصول، مؤكداً أن هناك اهتمام كبير بالعملية التعليمية.

ويفتتح محافظ كفر الشيخ، اليوم عدد من مدارس مركز سيدي سالم، وذلك تزامنا مع العام الدراسي الجديد واحتفال كفر الشيخ بعيدها القومي الذي يوافق يوم 4 نوفمبر من كل عام، كما يفتتح منشآت رياضية وحكومية بعدد من مراكز المحافظة تابعا.