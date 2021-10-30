قبل ساعة من زفاف ابنته.. وفاة مدير الطب الوقائي ببيطري كفر الشيخ

تُوفى مساء اليوم السبت، الدكتور خالد محمد البرعي، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطري في محافظة كفر الشيخ، وذلك إثر أزمة قلبية مفاجئة، عن عُمر يُناهز 58 عاماً، وذلك قبل ساعة واحدة من حفل زفاف ابنته.

الحزن يخيم على أهالي بيلا

وخيَّم الحُزن على أهالى مدينة بيلا، مسقط رأس الدكتور خالد البرعي، وتحوّل موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، إلى دفتر عزاء، ونشر عدد كبير من أهالي بيلا وزملاء الطبيب البيطري الراحل من الأطباء البيطريين، وقيادات مديرية الطب البيطري، تدوينات عبر «السوشيال ميديا»، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، ويُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تشييع جنازة مدير عام الطب الوقائي

وفي سياق متصل، شيّع المئات من أهالي مدينة بيلا، عقب صلاة العشاء مساء اليوم، جنازة الدكتور خالد البرعي، بعد أداء صلاة الجنازة على جُثمانه في أحد مساجد المدينة، قبل أن يجري تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، ليُوارى الثرى فى مقابر العائلة بمدينة بيلا، في جنازة مهيبة، شارك فيها قيادات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال «أحمد البرعي»، أحد أقارب المُتوفي، أن الدكتور خالد البرعى، كان يستعد للذهاب إلى فرح ابنته، الذي كان مُقرر له اليوم فى إحدى قاعات الحفلات الكٌبرى بمدينة المنصورة، وفجأة سقط مغشياً عليه في منزله، وتبين عقب ذلك وفاته إثر أزمة قلبية مُفاجئة، مما تسبب في حدوث حالة من الصدمة لدى جميع أفراد الأُسرة والمدعوين، خاصةً أنه لم يشكو من أي تعب خلال اليوم، وكان يُمارس عمله مديراً عاماً للطب الوقائي بمديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، حتى صباح اليوم السبت.

وأكد «البرعي» أن الراحل كان يُعاني بعض المُشكلات الصحية، ولكنه كان يتعامل معها، وكان بصحة جيدة إلى حد ما، إلى آخر لحظة، حيث كان في استقبال المدعوين إلى حفل «حنة» ابنته مساء أول أمس الخميس، وكان فى غاية السعادة لزفاف كريمته، داعياً الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهمهم الصبر والسلوان على فراقه.

مديرية الطب البيطري تنعى مدير الوقاية البيطرية

ومن جانبها، نعت مديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، برئاسة الدكتور أيمن عبد اللاه عبد الرحيم، وكيل الوزارة مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، الدكتور خالد محمد أحمد البرعي، مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بالمديرية، الذي كان يتمتع بحُب جميع زُملائه، داعين الله العلى القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد أصدر القرار رقم 129 لعام 2021م فى شهر إبريل الماضى، بتجديد تعيين الدكتور خالد محمد أحمد البرعي، في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للوقاية البيطرية بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، لمُدة عام من تاريخ انتهاء مدة شغل الوظيفة.

وكانت آخر منشورات الدكتور خالد محمد البرعي في 23 أكتوبر الماضي، دعوة أصدقائه وزُملائه عبر «فيسبوك» لحضور حفل زفاف ابنته، الذي كان مُقرراً له مساء اليوم السبت بنادي القضاة في مدينة المنصورة.