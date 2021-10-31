جيمناي أفريقيا تنظم مسابقة لأفلام الموبايل بالتعاون مع Cairo ICT

استكمالا لدورها في دعم صناعة السينما بإدخال التكنولوجيا المتطورة في إنتاج الأفلام بالاعتماد على الشباب والفكر الريادي، أعلنت جيمناي أفريقيا عن مسابقة للأفلام القصيرة المصورة بالموبايل، بالتعاون مع معرض Connecta المتخصص في تكنولوجيا الهواتف الذكية والألعاب الالكترونية والتكنولوجيا الترفيهية، المقام ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT فى دورتة الـ25، على أن يتم الإعلان عن الفائزين يوم 10 نوفمبر المقبل خلال فعاليات المعرض.

معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT في دورته يعرض الأعمال والفائز يحدد 10 نوفمبر

وصرح عدلي توما الرئيس التنفيذي لشركة جيمناي أفريقيا والمؤسس لمسار «السينماتك» في مصر والعالم، في بيان، بأن المبادرة تأتي تحت مظلة التعاون المشترك بين شركة جيمناي أفريقيا ومعرض Connecta، وبناء على الرؤية المشتركة بينهما في ضخ التكنولوجيا ودعم التحول الرقمي في كل المجالات، وبالأخص المجالات التي لم يتم الاستفادة القصوى بالتكنولوجيا بها بعد، وذلك اعتمادا على القاعدة الكبيرة لكل من الطرفين بين الشباب من رواد أعمال والمختصين بالعمل في التكنولوجيا.

وأضاف توما أن المسابقة تعد تأكيدا لما تسعى إليه جيمناي أفريقيا بتوثيق ريادتها في هذا المجال باعتبارها المالكة لحقوق الملكية الفكرية لمسار «السينماتك» وبحكم ما تملكه من شراكات متنوعة مع العديد من المهرجانات السينمائية العالمية، مثل «كان وفينيسيا»، موضحا أن المسابقة تهدف إلى إظهار مدى تأثير التكنولوجيا المتقدمة والبسيطة في صناعة السينما، وضرورة دعم الأفكار الشبابية المبتكرة في هذا المجال.

وتابع قائلا «إن الأفلام المقدمة يجب أن تتراوح مدتها ما بين 2 إلى 4 دقائق ويمكن الاستعانة في تصويرها بكاميرا درون بما لا يتجاوز 10% من مدة تصوير الفيلم».