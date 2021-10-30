أبطال فيلم الكاهن يتصدرون التريند بعد طرح «الأفيش الرسمي»

تصدر أبطال فيلم «الكاهن» مواقع التواصل الاجتماعي، بعد طرح الأفيش الرسمي للفيلم خلال الساعات الماضية، حيث تصدر الأفيش كل من الفنان محمود حميدة، والفنان حسين فهمي، والفنان جمال سليمان، ومن المقرر عرض الفيلم منتصف أغسطس في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم «الكاهن»

ويضم فيلم الكاهن، مجموعة من كبار النجوم منهم: الفنان حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، درة، إياد نصار، فتحي عبد الوهاب، محمد ممدوح، تأليف محمد ناير، ومن إخراج عثمان أبو لبن.

قصة فيلم «الكاهن»

ويمزج الفيلم بين الرعب والتشويق، حيث تدور أحداثه حول الصحفية فيروز، التي تجسد دورها الفنانة درة، التي يعاني زوجها من مشاكل نفسية، مع وقوع جريمة قتل غامضة ومثيرة، والبحث عن القاتل طول أحداث الفيلم.

عثمان أبو لبن يروج لفيلم «الكاهن»

وكان المخرج عثمان أبو لبن، روج للفيلم ونشرعبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك» بوستر للفيلم، وعلق عليه: «أبواب جهنم اتفتحت»، كما نشر البوستر الرسمي الذي جمع الفنانين حسين فهمي، ومحمود حميدة، وجمال سليمان، وعلق عليه: «الأساطير».

آخر أعمال المخرج عثمان أبو لبن

يُذكر أن آخر أعمال «أبو لبن» السينمائية؛ فيلم «توأم روحي» الذي عُرض العام الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا في دور العرض السينمائية، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، حنان سليمان، بيومي فؤاد، كما شهد ظهور الفنانة رجاء الجداوي بعد رحيلها، حيث كانت انتهت من تصوير مشاهدها قبل الوفاة، تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن.

درة تتنازل عن البطولة المطلقة بسبب «الكاهن»

وكانت الفنانة درة، أعلنت في وقت سابق تخليها عن البطولة المطلقة في أحد المسلسلات الرمضانية العام الماضي، بسبب انشغالها بفيلم «الكاهن» وتصوير مشاهده، كما أكدت أن هذا الفيلم سوف يكون تجربة مختلفة في السينما.