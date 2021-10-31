«المالية»: إعادة الضرائب للسائحين قبل مغادرتهم هدفه جذب المزيد منهم

قال رامي يوسف، مستشار وزير المالية للضرائب الدولية والإصلاح الضريبي، إن المنظومة الجديدة لرد الضريبة على المشتريات السياحية التي تزيد عن 1500 جنيه للسائحين قبل مغادرتهم للمطار متكاملة، وتبدأ من ربط أغلب المحال التجارية والمزارات في كل من شرم الشيخ والغردقة وصولا بالمطار.

يوسف: «المحلات اللي هترد الضريبة هيكون عليها لوجو»

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المنظومة تأتي في إطار إعادة تدفق السياحة مرة أخرى لمصر، حيث إن ذلك يقع من ضمن عوامل جذبها، وسيحصل السائحون المغادرون للبلاد على مستحقاتهم الضريبية، «رد الضريبة هيكون على المحل العلامة بتاعتها».

يوسف: «متعاقدون مع شركة عالمية طبقت المنظومة دي بعدد كبير من الدول ونجحت»

وأكد: «متعاقدين مع شركة عالمية طبقت المنظومة دي في عدد كبير من الدول ونجحت، وهيبدأ النشر والتوعية للمحلات والمزارات لأن ده هيشجع السياح من أنهم يشتروا منهم علشان يستردوا أموالهم قبل السفر لبلدانهم».

وأوضح أن المنظومة ستكون متكاملة وتبدأ من خلال عملية الشراء، ولها تم ربط أغلب المحال التجارية والمزارات في كل من شرم الشيخ والغردقة بنظام إلكتروني، «الأجنبي لما بيشتري من المحل بيتسجل على السيستم برقم جواز سفره، ولما يغادر المطار يقدر يروح على الشباك المخصص لرد الضريبة، وكل حاجة هتتردله».

وأكد أن النظام سيجري تطبيقه في مطار شرم الشيخ والغردقة قبل نهاية العام الجاري، كما وسيتم تطبيقه في الأقصر وأسوان قريبا وصولا بتعميمه بكل مطارات الجمهورية كافة، «لو استكملناه تلك المنظومة هيحفز عمليه السياحة لمصر ويرفع من السياحة التسويقية للأفضل».